Luiz Henrique sigue brillando en el Fluminense

El futbolista del Fluminense Luiz Henrique, que a partir de julio estará a las órdenes de Manuel Pellegrini para la pretemporada, sigue firmando buenas actuaciones con su actual club. Así, el brasileño hizo un gol y dio dos asistencias en la victoria del cuadro tricolor sobre el Atlético Mineiro (5-3) en partido correspondiente a la décima jornada del Brasileirao, lo que le valió para ser elegido MVP del choque jugado en Maracaná.

Luiz Henrique, que actúa en banda derecha, tiene libertad de movimientos para moverse por cualquier posición del ataque, como se pudo comprobar en la cita ante el cuadro de Belo Horizonte. Así, la primera de las dos asistencias fue una pisada con su pierna izquierda para que Arias, con la derecha pusiera el balón en la misma escuadra.

ARIAS ABRE O PLACAR COM GOLAAAAAAAAÇO NO MARACA!!!! VAAAAAAAMOOOOO!!!! 🇭🇺 https://t.co/wmc2skHW0e pic.twitter.com/td68R6ChrJ — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 9, 2022

La segunda fue una buena acción por la banda derecha con centro para que Samuel Xavier, de cabeza entrando desde atrás, consiguiera marcar. Sin duda, mucho protagonismo del futuro jugador verdiblanco, que además ganó 11 de los 14 duelos que disputó, recibió cuatro faltas y dio tres pases decisivos, entre otros datos a destacar.

📊| Luiz Henrique vs @Atletico:- 88 minutos- 47 toques- 17/20 passes certos- 11/14 duelos terrestres ganhos- 3/5 dribles completos- 1/2 cruzamento certo- 1/1 finalização no alvo- 4 desarmes- 4 faltas sofridas- 3 passes decisivos- 2 assistências- 2 cortes- 1 gol pic.twitter.com/AjRvkqVTME — Fluminense Stuff (@FluminenseStuff) June 9, 2022

En cuanto a su gol, Luiz Henrique no aprovechó un buen balón al espacio para batir desde la frontal del área al meta visitante con un disparo que desvió un defensa para que el esférico acabara en el fondo de la portería. Al final del partido, el próximo futbolista del conjunto verdiblanco se mostraba muy contento por su actuación personal y agradecía a Fernando Diniz, técnico del Fluminense, la confianza depositada en él para que actúe con libertad en el ataque.

Luiz Henrique: "Agradecer muito ao Diniz, me falou muitas coisas, me botou muito pra cima, me elogiou muito. Falou pra eu jogar solto, que sou um garoto que joga com alegria e tenho sempre que jogar assim.'' 💚 @luizhenri07 pic.twitter.com/m6Wuv6vA3o — Fluminense Stuff (@FluminenseStuff) June 9, 2022

"Muchas gracias a Diniz, me dijo muchas cosas, me animó mucho, me elogió mucho. Me dijo que jugara suelto, que soy un chico que juega con alegría y siempre tengo que jugar así", indicó el futbolista del club del Río de Janeiro, que sigue brillando a la espera en unas semanas de dar el salto a Europa para comenzar una nueva etapa el equipo de La Palmera.