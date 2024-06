Marc Bartra, "deseoso" del inicio del nuevo curso recuperado por fin

La temporada echó el cierre y Marc Bartra lo vio desde la grada. Allí lleva desde octubre, cuando fue operado de su lesión parcial en el tendón de Aquiles de su pierna derecha, consecuencia de un síndrome de Haglund que le impedía correr y saltar con normalidad. Tras una temporada casi en blanco en la que sólo jugó cuatro partidos, el catalán arranca en su particular kilómetro cero y sigue trabajando en la ciudad deportiva, mientras sus compañeros disfrutan ya de las vacaciones.

Con la confirmación de su continuidad una campaña más con el Betis, el central habló en los medios del club para mostrarse "deseoso de que empiece la nueva temporada". "Me siento muy parte de esto, aunque estos meses han sido muy complicados por no poder estar en el campo. He ayudado en todo lo que he podido desde fuera, en el vestuario, y estoy muy orgulloso de cómo ha ido el año. Sin tantas cosas que nos han pasado hubiera ido incluso mejor, pero es ambición se respira. No se ha celebrado llegar a Europa, sino pensar que podemos más".

Han sido ocho meses en el dique seco, algo que en un principio no se le pasaba por la cabeza. "Cuando tuve que pedir el cambio en el descanso ante el Valencia no pensaba que tendría que operarme. La lesión me impedía saltar y correr con normalidad. No me dejaba estar al 100%. Al final decidimos que mejor operar para que una vez recuperado no tuviera que preocuparme más del talón y estar al 200% con el grupo con todas las garantías", indicó el futbolista, que ya sabía que "serían muchos meses de lesión". "Esperaba volver un poco antes, pero cuando hay una lesión tan larga todo se puede complicar. Al final se decidió hacer las cosas mejor hechas y dando pasos firmes aunque fuera más lento el proceso para llegar al día de hoy con garantías de estar a mi nivel. Tengo muchas ganas de competir. Competir es lo que me mantiene vivo y con ganas de ayudar al Betis. Llegué hace más de seis años para empezar este proyecto y me siento con más ganas de nunca de poder dar más alegrías".

Para el defensa la lesión y el tiempo de recuperación "ha sido un continuo aprendizaje, incluso cuando veía la luz". "Hay momentos en los que doy gracias por haber pasado por esto. He descubierto cosas de mí que hasta yo desconocía. Como la fuerza de voluntad, siempre la he tenido pero con una lesión así la tienes que sacar cuando menos fuerzas tienes a nivel emocional. He compartido vestuario con grandes compañeros que han pasado por lesiones muy duras y me han enseñado que el sobreponerse a ello marca la diferencia entre un jugador que esté arriba o abajo. La diferencia la marca el pasar esos malos momentos. Sobreponerse es siempre lo más importante", argumentó.

Su relación con el Betis

Marc Bartra siente el Betis como su "casa". Algo propio. El sitio ideal en el que aterrizó y en el que es feliz. "Soy un tío muy pasional a nivel personal y profesional. Es mi forma de ver la vida y si te encuentras con una familia, un club, un vestuario, una afición aún más pasionales es la mejor mezcla que podía encontrar en mi carrera, incluso habiendo pasado por clubes con grandes aficiones. Aquí ha sido como vivir en casa, sentirme uno más desde el primer momento. Han nacido mis hijos aquí y he recibido mucho amor de un club que ha ido a más en todos los aspectos y me siento parte de esto, lo siento muy mío y muy adentro".

"A nivel de grupo somos muy conscientes que el equipo está por encima de cualquier jugador. Por eso es importante tener jugadores con ese sentimiento de pertenencia, para que cuando vengan mal dadas hay que dar ese paso adelante y me siento preparado para ello", añadió el central, que sigue trabajando con el resto de llegar listo a la pretemporada: "Sigo entrenándome. Estaré esta semana en la ciudad deportiva trabajando. Ahora que veo que esto arranca y que va bien no voy a parar. El objetivo principal es estar al 100% cuando empiecen los partidos oficiales. Queda mucho para ello y veremos si empiezo a tope con el equipo en la pretemporada o una incorporación paulatina. Eso lo verán los preparadores para ver qué es lo más idóneo para llegar como un tiro para cuando empecemos a jugarnos cosas".

Tras la salida de pesos pesados, ¿se ve capitán? Si se me pide dar este paso adelante, por la experiencia y por saber lo que es el Betis, lo haré, pero siendo capitán o no aportaré todo lo que pueda dentro del vestuario. Ya con eso me siento satisfecho", explicó el protagonista, que añadió: "Cumplí los 150 partidos antes de la lesión. No era una meta, sino un punto de partida. Llevo 150, pues voy a por otros 150 encuentros más. A día de hoy tengo ganas de seguir cumpliendo partidos. Estoy orgulloso de llevar esta camiseta".

Bartra aprovechó la ocasión para felicitar al Betis Deportivo por su ascenso: "Tengo afinidad con el cuerpo técnico y con la psicóloga. He hecho alguna charla con ellos y hace dos semanas compartimos vivencias en una charla de dos hora sobre la importancia que tiene la mente. Me encanta la predisposición que tienen para mejorar. No es casualidad que este equipo tenga éxito porque hay un gran trabajo por detrás. Estuve en el Benito Villamarín en la ida contra el Pontevedra y el ascenso es muy merecido. Ojalá sea un punto de partido bonito para seguir haciendo cosas grandes y que nos podamos nutrir del talento que hay en el filial. Las cosas se están haciendo muy bien desde la entraña del club.

Por último, agradeció al Borussia Dortmund que lo invitase a la final de la Champions aunque no pudo acudir y lanzó un mensaje para Ayoze, que estrena convocatoria con la selección: "Le he dicho que lo disfrute muchísimo. Ha hecho un gran año y esto le dará mucha confianza como jugador".