Marc Roca, bautismo en el Guadalquivir antes del derbi

Semana importante en Sevilla. Semana de derbi, en el césped y en el agua, ya que la Regata Sevilla-Betis se disputará un día antes de la visita del conjunto verdiblanco a Nervión. Antes, sin embargo, por Heliópolis debe pasar el Aris Limassol con la posibilidad ara los locales de dejar encarrilada su clasificación para la siguiente ronda de la Europa League. Y de todo ello, incluso de la selección, al hilo de la próxima convocatoria de Luis de la Fuente, habló Marc Roca, que participó en el tradicional bautizo en el río del bote que se echará al Guadalquivir el sábado, un día antes de que los futbolistas se calcen las botas.

"Tenemos muchas ganas de que llegue el jueves, que hay un partido importante en casa para ver si podemos ya clasificarnos para la siguiente fase de la Europa League. Y luego tenemos el derbi, que está marcado en el calendario. Es importante y lo afrontamos con muchas ganas", indicó el catalán. "Es un partido que tiene mucha emoción, intensidad y no importa cómo llegues porque al final todos los que participan dan su mejor versión. Nosotros estamos bien, con confianza y seguridad. Llegamos en un buen momento", advirtió.

Para el centrocampista será su bautismo en u derbi. "Desde fuera se ve que hay mucho ambiente y me dicen que se para la ciudad, que es una locura y que es espectacular. Tengo muchas ganas. Ojalá sea un gran día para todo el beticismo y podamos ganar los tres puntos, lo que sería brutal. Es un partido muy importante y encima viene antes del parón. En un derbi no hay favoritos", recordó, al hilo de que considera que el Betis no debe cambiar su forma de jugar: "Nosotros intentamos jugar desde nuestra seguridad y tranquilidad. Creemos en lo que hacemos. Cuando tuvimos tantos empates seguíamos trabajando en lo nuestro y creyendo en lo que hacemos".

"He tenido la suerte de vivir grandes derbis europeos y este va a ser otro. Me dicen todos que es el más grande. Queremos hacerlo bien y dar un buen día a todos los béticos. ¿Joaquín? Siempre está por ahí, nos da su experiencia y opinión y seguro que estará para ayudarnos en el partido", apuntó el jugador, que destacó la "motivación de toda la plantilla" ante el duelo con el terno rival y sólo la de Isco por medirse con su ex equipo, del que no salió de la mejor de las maneras. "Queremos dar un paso adelante a nuestro estilo. Ojalá estén todos disponibles. La idea es jugar contra los mejores. Sergio Ramos es un grandísimo jugador. Espero que todos tengamos a las plantillas disponibles", indicó sobre la duda del central camero.

Cedido esta campaña por el Leeds tras el descenso del conjunto inglés, Marc Roca no piensa de momento en el futuro: "Estoy a gusto aquí y he entrado muy bien en el vestuario. Estamos rindiendo a buen nivel y estoy feliz con mis compañeros y la afición. Todo lo demás es trabajo de mi representante y del Betis. Estoy ilusionado y contento y a partir de ahí veremos qué sucede", apuntó el protagonista, que añadió sobre la figura de Manuel Pellegrini: "Estoy agradecido al míster por la confianza, porque juego muchos minutos y participo. Espero que sean muchos partidos más".

En este sentido también se refirió a su posición como central de urgencia en la Europa League: "Estoy a disposición del entrenador para intentar ayudar al equipo. Me toca hacerlo de central por las bajas y me estoy sintiendo cada vez más cómodo. Contra el Aris tenemos un partido importante para dar un paso de gigante para la clasificación y vamos a por todas".

Por último, Marc Roca consideró positiva su presencia en la prelista de Luis de la Fuente para los próximos compromisos internacionales. No es la primera vez y eso es sinónimo de que está haciendo las cosas bien en el Betis: "Siempre estoy muy agradecido. Ojalá algún día pueda llegar la oportunidad. Estoy contento pero lo importante es el Betis. Ahora estamos haciendo una buena temporada y eso es lo importante. Lo otro llegará por sí solo".