Marc Roca: "Es duro, tenemos que mirarnos a las caras"

Marc Roca atendió a Radio Betis desde Mendizorroza y expresó el sentimiento de decepción y también hizo autocrítica tras la decepcionante eliminación de la Copa del Rey, de manos del Alavés. "Es un día complicado para nosotros. El Alavés ha sido superior a nosotros y no hemos merecido ganar", reconoció.

"Es duro porque teníamos mucha ilusión puesta en en este partido, para nosotros y para la afición es una competición que nos ilusiona la Copa y nos vamos jodidos", continuó el mediocampista verdiblanco. "Es un momento duro, un momento en el que tenemos que estar juntos, mirarnos a las caras. Es un momento complicado que tenemos que sacar juntos, con trabajo lo sacaremos adelante".

El catalán reconoció que al Betis le faltó la profundidad deseada, le faltaron ganas y recursos para haber inquietado al equipo vitoriano. "En construcción hemos estado bien hasta tres cuartos, a partir de ahí no hemos tenido profundidad, no hemos generado ocasiones y se han sentido ellos cómodos. No hemos estado finos, tenemos que centrarnos en nosotros, cada uno tiene que mirarse y toca seguir”.

Y habló de la exigencia que tendrá que asumir el vestuario, de forma colectiva y también individual: "Queríamos avanzar en la Copa y tener más partidos, ahora tendremos solo uno por semana durante el mes de enero. Ahora se nos exige dar un poquito más tanto individual como colectivamente, y afrontar cada partido del fin de semana de la mejor manera.

Sí valoró positivamente el debut en el eje de la zaga de Mendy. "Estoy contento por Mendy, ha hecho muy buen partido. Es una lástima que haya sido en estas circunstancias. También con Nabil (Fekir, que reapareció), que lo necesitamos. Ahora tenemos un partido por semana y hay que trabajar muy fuerte", insistió.