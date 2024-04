Marc Roca vuelve con el grupo en un entrenamiento con cuatro bajas

El Betis ha regresado en la mañana de este lunes al trabajo después de la victoria frente al Celta en el Benito Villamarín. El conjunto verdiblanco, que al mediodía ha realizado su tradicional almuerzo en la Feria, se encuentra ahora en una mejor situación clasificatoria, pues el triunfo ante los vigueses le sirvió para recortar distancias con la Real Sociedad y aumentar la diferencia de puntos con el Villarreal, Getafe y Las Palmas, a expensas del Osasuna - Valencia de esta misma noche.

Bellerín y Sokratis, al margen

Además, el cuadro bético también ha recibido una buena noticia en la sesión de esta mañana en la Ciudad Deportiva Luis del Sol: el regreso de Marc Roca. El medio centro catalán arrastraba unas molestias en el tobillo de las que ya está plenamente recuperado, por lo que tiene opciones de entrar en la convocatoria de cara al decisivo enfrentamiento contra el Valencia de este fin de semana. El centrocampista apenas ha tenido continuidad en la segunda mitad de la temporada, una circunstancia que quiere revertir en el tramo final del curso.

Por otra parte, el plantel heliopolitano ha llevado a cabo su entrenamiento con las ausencias de Bellerín, Sokratis, Chimy Ávila y Bartra, que no se han ejercitado con el grupo. El lateral se retiró del duelo con el Celta debido a unas molestias musculares, mientras el central griego padece un proceso febril que no debería impedirle ser convocado para Mestalla. Por último, Chimy tiene para varias semanas más de baja por su lesión en los isquiotibiales y Bartra todavía no está en el punto competitivo para regresar después de seis meses de ausencia.