De Marcos: "Estos partidos a todo o nada siempre son complicados y disputados"

Óscar de Marcos, jugador del Athletic, cree que la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey que su equipo va a disputar el jueves frente al Betis en el Benito Villamarín será un partido "muy diferente" al de LaLiga que resolvió el conjunto rojiblanco con un rotundo 4-0 en San Mamés el pasado noviembre.

"Aquí tuvieron una baja muy importante como la de (Sergio) Canales y además juegan en su casa. Ojalá se repitiera, pero estos partidos a todo o nada siempre son más complicados y disputados. Hay que ir con toda la humildad y el respeto a hacer nuestro trabajo", explicó el jugador en la rueda de prensa.

De Marcos añadió que el hecho de jugarse el pase a las semifinales a un solo partido hace que "la concentración sea muy importante" para tratar de evitar goles como los encajados por el Athletic en los primeros minutos en varios de los últimos encuentros. "Es importante salir puestos y seguir la dinámica en la que estamos ahora. Si seguimos con nuestro plan creo que podemos venir con la clasificación", insistió.

Por otro lado, y aunque admitió que "a todo el mundo le motiva" la posibilidad de disputar dos finales de Copa esta temporada, recalcó que "hay que tener calma" porque "hace unos meses" se encontraban en una situación "muy diferente". "No éramos ni tan malos antes ni tan buenos ahora. Los que somos de Bilbao, aunque soy alavés, enseguida pasamos a aspirar a todo y esa autoexigencia es muy buena. Ojalá podamos jugar esas dos finales, pero quedan pasos muy importantes como el del jueves", señaló.

En su comparecencia, De Marcos valoró también su renovación hasta 2022 rubricada este martes en el Palacio de Ibaigane después de una negociación "muy rápida" entre ambas partes.

De Marcos admitió que los problemas de tobillo que ha sufrido en el último año le hicieron pensar que este "podía ser el último año en el Athletic e incluso en el fútbol". "Tuve muchos dolores y no me encontraba bien para jugar a buen nivel. Ahora me ha dejado de doler y ha cambiado mi vida deportiva y anímica. Vengo a entrenar feliz, no tengo dolor y eso ayuda muchísimo", añadió.

El de Laguardia confesó que la "confianza" que ha depositado en él el técnico, Marcelino García Toral, le ha "ayudado" también a tomar la decisión de seguir un año más en el Athletic. "Es una persona muy cercana que le gusta hablar con el jugador. Yo también soy hablador y así que nos pegamos buenas conversaciones. Va muy de cara y lo agradezco. Me ha dicho cómo me ve y me ha ayudado también a que tome esta decisión", dijo.

Sobre el nuevo técnico del equipo, admitió que a pesar de la mejoría de juego y resultados experimentada por el Athletic tras la llegada del asturiano a los futbolistas les resulta "difícil hablar muy en positivo" de Marcelino porque "parece" que le están "quitando mérito a Gaizka (Garitano) y no es así". "Gaizka hizo un trabajo espectacular y cuando hablas bien de Marcelino no quiere decir que Gaizka no lo hiciera. A los jugadores nos resulta difícil halagar a Marcelino por eso. Lo cierto es que hemos captado muy rápido su estilo, lo estamos reflejando en los resultados y los resultados ayudan a que creamos más", explicó