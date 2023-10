Mateu y la no explicación de la expulsión de Canales

Uno de los puntos de inflexión en la decisión de Canales de que su ciclo en el Betis había acabado pudo ser la expulsión que sufrió en Cádiz por Mateu Lahoz. Dos amonestaciones en unos pocos segundos que nadie explicó.

Todo fueron elucubraciones sin que los protagonistas quisiesen hablar. Ahora lo hace el ya ex árbitro, en el programa de radio en el que colabora, Tiempo de juego de la Cope, aunque dijo sin decir: "Sergio protestó por el tiempo en el 97’ en un saque de banda del Cádiz, y le saqué amarilla. Siguió protestando, le dije hasta en tres ocasiones que no siguiera que lo echaba… Y no dio tiempo a que le sacara la segunda amarilla, se fue él solo caminando al vestuario", indicó.

"Pasados 10 ó 15 minutos del final pidió entrar a disculparse a mi vestuario. Acepté, entró y me pidió que le dijera lo que yo le había dicho... Yo sólo le dije que debía ser él quien dijera lo que me había dicho si pretendía disculparse", prosiguió.

"Me dolió, porque no teníamos las herramientas para explicarnos en los medios como árbitros. Me dio mucha pena porque siempre le he tenido mucha admiración, de hecho cuando se lesionó en la Real Sociedad le mandé mi camiseta como gesto cariñoso", indicó.