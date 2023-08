Miranda y Rodri | El 3 y el 17 del Betis y sus herederos

Relevos simbólicos en los dorsales del Betis protagonizados por dos futbolistas que han pasado por la cantera de la entidad heliopolitana. Miranda y Rodri, los últimos en llegar a la concentración de la plantilla de Manuel Pellegrini debido a su participación en ese Campeonato de Europa sub 21 donde ambos fueron protagonistas principales en el segundo puesto de la selección española, no han tenido ningún tipo de miedo para aceptar el reto propuesto desde el club. Rodri portará el número 17 que hasta ahora ha sido propiedad de una leyenda como Joaquín, pero no menos trascendente es el cambio de Miranda tras quitarle un 3 a su dorsal del último curso para que únicamente quede el 3 en su camiseta del Betis que ya llevara con el máximo orgullo don Rafael Gordillo, palabras muy mayores.

Los propios medios oficiales del Betis querían darle boato a la ocasión aprovechando la estancia en México de Joaquín para acompañar a la plantilla en su gira en ese puesto de embajador del club que aún no ha sido oficializado, pero que parece que es lo que está haciendo el recientemente retirado como futbolista. En las redes sociales de la entidad aparecía una fotografía en el estadio Akron de Guadalajara, sede del derbi en México, en la que Rodri, llamado Rodrigo, aparecía junto a Joaquín. “Rodrigo toma el relevo”, era el título de la instantánea y para los más perspicaces no había más que fijarse en el número que lucía en las calzonas del zurdo extremeño. El 17, concretamente, mientras que a su lado la leyenda tenía un JS en referencia a las siglas de su nombre, Joaquín Sánchez.

Rodri "Para mí es un orgullo coger el número de la leyenda después de que se retire. Es un orgullo increíble, es una responsabilidad sana"

Posteriormente, las mismas redes iban a servir para publicar un tuit en el que se veía el entrañable acto entre ambos futbolistas. Algunas palabras cruzadas y, sobre todo, un bonito abrazo de lo más cariñoso por parte de Rodri hacia “Joaqui”, como lo llamó el propio futbolista. “Para mí es un orgullo coger el número de la leyenda después de que se retire. Es un orgullo increíble, es una responsabilidad sana, porque para mí, insisto, es un orgullo y esa responsabilidad la asumo con gusto”, decía Rodri en ese vídeo facilitado por los medios del club verdiblanco.

Joaquín le respondía a su más puro estilo. “Estoy feliz porque, como él dice, es una responsabilidad sana y siempre que lo lleve un canterano, pues provoca que esté orgulloso y feliz. Ojalá le traiga tanta suerte o más, como me la ha dado a mí el número 17, y que nosotros lo veamos y los disfrutemos”, apuntaba el ya ex futbolista del Puerto de Santa María para añadir un último piropo: “Físicamente, es un portento y ojalá lo podamos disfrutar durante mucho tiempo”.

“Muchas gracias, Joaqui, eres un crack”, contestaba casi con voz ahogada Rodri antes de abrazarse con su antiguo capitán.

Juan Miranda "El 3 es un número que siempre me ha gustado y en el Betis significa mucho por Gordillo”

No menos ilusionado se encontraba Juan Miranda con la posibilidad de defender el 3 que portara por todo lo grande Rafael Gordillo Vázquez. “Es verdad que es un número que siempre me ha gustado y en el Betis significa mucho por todo lo que fue Rafa Gordillo. Espero que esto me ayude, además, para dar un paso adelante en esta temporada. Con 23 años es un momento idóneo para darlo y se han producido esas circunstancias. Creo que será una temporada muy bonita y yo espero dar ese paso al frente, que lo necesito dar también”.

Miranda no oculta la felicidad de su momento actual en el Betis. “Aunque en el mundo del fútbol nunca se sabe, por mí me quedaría aquí toda la vida. Estoy muy contento aquí, es mi casa, mi club, tengo toda mi familia aquí”, concluía el lateral izquierdo originario de Olivares.