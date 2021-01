Miranda: "Siempre tuve claro que quería volver al Betis"

El canterano Juan Miranda ha sido el protagonista esta noche en la televisión oficial del Betis, en la que ha expresado su felicidad por su regreso a casa del pasado verano, a la vez que ha mostrado sus ganas de triunfar en la élite.

"Años atrás sabía que el Betis había estado pendiente de mí. Soy del Betis desde que nací, me lo inculcó mi familia. En el mundo del fútbol nunca se sabe hasta última hora, pero mi primera opción era volver a casa. Le dije a mi representante y a mi familia que mi primera opción era ésta", ha asegurado Miranda, que no se arrepiente de la decisión en su día de marcharse al Barcelona: "Los primeros años en la cantera, no sabes que vas a llegar tan lejos. Por suerte se dio así, volvería atrás otra vez, a vivir lo del Betis, Barcelona y Schalke. Ahora toca el presente aquí y ojalá sea muy bonito. Fue difícil dejar tu casa, creíamos como mi familia y yo que teníamos que hacer ese cambio. Creo que fue bien, estoy ahora aquí".

Desde la distancia, Miranda continuó siguiendo al Betis. "Sí tenía claro que quería volver, en Barcelona no me perdía ningún partido del Betis. El primer año estuve con Rodri y luego estuve con Sergio Gómez, del Huesca, y él se comía los partidos del Betis por mi culpa", ha señalado el joven, que ha destacado la importancia de los escalafones inferiores: "La cantera es muy importante, se inculcan muchos valores del club, Ojalá sigan saliendo muchos más".

Satisfecho con estar a las órdenes de Pellegrini, Miranda confía en continuar creciendo en esta segunda parte de la Liga. "Tanto él como Rubén o Fernando nos intentar corregir mucho, eso lo agradece el jugador. Ojalá este último tramo de temporada sea bonito tanto para mí como para el beticismo. Estoy muy contento aquí, en un futuro ya se verá", ha señalado el lateral izquierdo, que ha apuntado hacia la Copa del Rey: "Tanto para el bético como para los jugadores la Copa siempre es especial, por el que significado que tiene. Nos encontrarme un Sporting duro, pero trataremos de hacer nuestro juego y ganar. Cuando eres jugadores quieres ganarlo todo y todas las competiciones".

Sobre el objetivo inmediato del equipo, Miranda también lo tiene claro. "Para hacer buenos los puntos de Huesca hay que ganar al Celta. En la segunda vuelta nos hemos propuesto ser más regulares. Si todo va bien estaremos ahí arriba peleando. Ojalá sigamos con la portería a cero y encajando menos goles. Hay que ser más regulares y así no vendrán los resultados de Bilbao o Levante", ha finalizado.