Miranda: "Yo no finjo; Palacios me da en la mano y yo me doy en la cara"

En este fútbol televisado casi nada queda en el aire. Prácticamente nada pasa desapercibido y cualquier engaño es cazado por alguna cámara. Manuel Pellegrini habló de "deslealtad" al referirse a la acción en la que Iago Aspas finge una agresión de Luiz Felipe que nunca existió. Y por ello Pablo Machín, técnico del Elche, se quejó de que Miranda fingiera un golpe en la cara en la falta señalada de Helibelton Palacios que acabó en la acción del penalti que significó el 2-3. No en el gol. En el penalti, que hay que marcarlo.

"El teatro que ha estado haciendo... Ha hecho que se queje de la cara cuando le ha tocado en el pecho", dijo el técnico. El jugador salió al paso de esas críticas en el programa Gol a Gol de Andalucía Televisión: "Yo no voy a entrar en si es falta o no, pero he leído que finjo. No finjo nada. Dar me doy. Él va corriendo y yo voy atrás intentando cogerlo. Los brazos los mueves, él me da a mí y yo me doy en la cara. No soy quién para decir si es falta o no pero dar me doy, no finjo falta. Todo esto es porque hemos ganado. Si hubiésemos perdido nadie habla nada", señaló el futbolista bético.