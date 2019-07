Overbooking en el lateral derecho del Betis

El preparador verdiblanco Francesc Rubi tendrá la difícil papeleta de decidir qué hacer con el problema del lateral derecho. Para esta posición el técnico bético cuenta con Barragán, Emerson y Francis. Tres futbolistas para una demarcación en la que solo puede jugar uno.

Rubi deberá decidir qué hacer con una posición que la temporada pasada no tuvo un dueño claro. En tal demarcación se repartieron los minutos los tres jugadores mencionados. Dado que el rendimiento de los tres no fue el adecuado en muchos partidos, Quique Setién utilizó a Joaquín e incluso Tello como carrilero diestro.

La temporada pasada la comenzó Francis (11/03/1996). El canterano bético con contrato hasta 2023, se convirtió la temporada pasada en uno de los señalados por la afición verdiblanca en numerosos encuentros. El jugador natural de Coín, fue el futbolista que más minutos dispuso en esa posición con 1790 minutos. Su continuidad en el equipo parece estar más fuera que dentro, ya que es el principal candidato a abandonar la disciplina bética en forma de cesión. Equipos como Osasuna y Granada han sondeado la situación del jugador.

Otro de los jugadores que desempeña esta posición es Antonio Barragán (12/06/1987). El experimentado lateral diestro no contó con la confianza que si tuvo durante la primera campaña de Setién, siendo el mayor asistente ese año del cuadro verdiblanco. La temporada pasada dispuso de 936 minutos y su aportación cuando jugaba no fue en algunos casos, la esperada. Aún así, el jugador bético ha mostrado en sus redes sociales sus ganas y compromiso con el equipo de la Palmera y no parece que vaya a cambiar de aires durante el mercado veraniego.

El último jugador en cuestión es Emerson (14/01/1999). El lateral brasileño que llegó el pasado mes de enero, parece que continuará como bético. El futbolista que llegó en propiedad compartida con el FC Barcelona, dispuso únicamente de 317 minutos. El brasileño cuajó actuaciones discretas con algunas más solventes, como el partido ante el Villarreal. El joven lateral derecho (20 años) deberá ganarse el puesto y demostrar a Rubi que puede ser el lateral derecho titular.