No suele andarse con rodeos Alfonso Pedraza cuando le toca realizar alguna declaración y así ha sido cuando lo han cuestionado sobre el Sevilla-Betis con el que se reanudará el campeonato. "¿Favorito para el derbi? El Betis, sin ninguna duda. Tengo plena confianza en mis compañeros", ha dicho el lateral en Onda Cero a propósito de ese duelo de máxima rivalidad.

Aunque todavía falten dos semanas para esa cita con la que se reanudará LaLiga, el ambiente ya se va elevando y eso también se percibe en los vestuarios."Sabemos lo que supone el derbi para nosotros y vamos a pelear por la victoria al mil por mil. En un derbi no existe relajación, sabemos lo que ese partido supone para el Betis, para nuestros aficionados. Hay gran motivación, estamos mentalizados de que para nosotros esa victoria es vital para llegar a nuestro objetivo y estamos mentalizados y preparándonos al 100%", ha explicado Pedraza. "Yo no voy a entrar en polémicas. Del Nido puede decir lo que quiera. Todos sabemos la rivalidad que existe en esta ciudad, pero la grandeza que tiene el Betis es indudable. Yo me decanté por el Betis porque es uno de los más grandes", ha añadido el zurdo.

Precisamente, Pedraza ha sido uno de los jugadores béticos que se ha visto afectado por la Covid-19, aunque en su caso dio positivo por anticuerpos una vez pasada la enfermedad. "Cuando me enteré de que había pasado el virus me llevé un gran susto por mis padres, hermano y sobrinos, que conviví con ellos. Todos estamos bien. No sentí nada. Sólo un par de día que perdí el gusto y olfato pero no le eché más importancia", ha comentado.

Además, el cordobés se ha referido a su futuro. "Ahora mismo no sé nada, sólo pienso en disfrutar de estos once partidos. Que a nivel individual y colectivo todo salga bien y en el futuro ya hablaremos de lo que pueda pasar", ha concluido.