Pellegini: "Para ser aspirantes hay que jugar un muy buen partido mañana"

Con su habitual mesura en el mensaje, Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, ha ofrecido la conferencia de prensa previa al duelo con el Athletic, en la que ha asegurado que su equipo sólo piensa en el partido de mañana. "Para ser aspirantes hay que jugar un muy buen partido", ha indicado el técnico chileno, que también ha elogiado el trabajo de Marcelino. "Consiguió derrotar a dos equipos importantes en la Supercopa; le ha dado el sello que habitualmente da a sus equipos", ha añadido.

Objetivo semifinal

"Sería lo ideal llegar los más arriba posible en la Copa, pero no estamos pensando en las semis, la mente muy centrada en mañana que jugamos ante un rival difícil. Tenemos que jugar un muy buen partido para ser aspirante. Cada trofeo es bonito ganarlo, tener la menta ambición de ganar algo, de jugar finales, eso va enriqueciendo la carrera de cada jugador".

Vestuario

"Está la ilusión de todos de seguir en este campeonato, superar una valla importante como el Athletic, que viene siendo campeón de la Supercopa. Somos conscientes de que hay que hacer un partido completo ante un muy bien rival. Estamos mentalizados y conscientes, pero no estamos pensando en futuras cosas".

Borja Iglesias

"Siempre traro de hacer la mejor formación para iniciar, luego con los cambios puede tener variantes. La única manera de seguir en los dos campeonatos es contar con todo el plantel, es imposible tener un solo once. Los resultados han sido conveniente distribuyendo minutos, ya decidiremos mañana el mejor once para comenzar. Está citado y tiene las mismas posibilidades que el resto".

Marcelino y Athletic

"No es bueno comparar, antes hizo cosas buenas y malas, decidió cambiar de entrenador por Marcelino y la respuesta está en los resultados que ha conseguido. Consiguió derrotar a dos importantes rivales en la Supercopa, ahora viene de perder con el Barcelona, le ha dado al equipo el sello que le da a sus equipos. No tengo la estadísitica de cómo nos hemos enfrentado, no he jugado yo contra él".

Dos frentes abiertos

"No comparto que la Copa que era la única posibilidad que teníamos. Los equipos siempre pasan momentos bajas, pero hay la opción de recuperarse. Al que tiene dos bajas en la temporada le cuesta entrar en Europa, y el que tiene tres pelea el descenso. Empezamos bien, tuvimos una baja a finales de octubre y noviembre, reaccionamos en diciembre, que fue normal en los resultados, y mejoramos en enero. Ahora nos embarcamos en la lucha de pelear por Europa. Es una ilusión que vamos a mantener hasta el final, pero nunca dejamos de lado la Liga, ni pensamos que la Copa era la única posibilidad. Demostrar para lo que está capacitado el plantel, ahora estamos en dos competencias, ojalá lo hagamos hasta el final".

4-0 de la Liga

"Siempre es importante aprender, en las derrotas o en las victorias. Son partidos distintos, las actuaciones individuales son distintas, lo que pasó tres meses atrás no vale, habiendo ganado o pedido. Hay que seguir mejorando individual y con el trabajo colectivo".

Sevilla en semifinales

"La motivación que tenemos como equipo e institución es llegar a semifinales, jugamos en casa ante un complicado rival. No estamos pensando en nada antes del partido de mañana. Es una información, ya está en semifinales, pero no tiene relación con el objetivo ni la ambición nuestra".

Mensaje

“La plantilla está confeccionada con más experiencia y jóvenes. Rodri, Paul, Aitor… Se ha empapado con jugadores de mayor experiencia, es útil que haya trabajando con nosotros, da una buena mezcla y me da alternativas para buscar el mejor once y hacer cambios. Hay una plantilla mixta".