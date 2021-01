Satisfecho con el esfuerzo del Betis pero lamentando la ocasión perdida de ganar un derbi ha comparecido Manuel Pellegrini en la sala de prensa del Benito Villamarín. "Es un partido que deja dos sensaciones, la primera de amargura por haber empatado siendo muy superiores, pero también orgulloso y contento por la personalidad del equipo", ha resumido el técnico chileno.

También ha explicado Pellegrini la decisión de que fuera Fekir el encargado de lanzar el segundo penalti y no Canales, que había anotado los dos últimos del equipo verdiblanco. "Los médicos querían que jugase 45 minutos, luego pasamos a 60-70. Estaba cansado", ha dicho el técnico sobre el centrocampista cántabro.

Análisis

"Es un partido que deja dos sensaciones, la primera de amargura por haber empatado, fuimos muy superiores al Sevilla durante todo el partido, tuvimos ocasiones para ampliar el mercado y no lo hcimos. No puedo estar contento con el empate. Considerando que jugamos ante un equipo de Champions, que se gastó 70-80 millones en fichajes y nosotros con siete jugadores menos, la personalidad de salir a jugar así me deja orgulloso y contento. Los tres puntos en relación a lo que hicimos era lo que necesitaba el equipo para sentirse respaldado en la personalidad que tuvo".

Penalti de Fekir

"Del segundo penal, Sergio, el cuerpo médico quería que jugase 45 minutos, luego lo extendimos a 60-70, estaba cansado. Fekir es un gran pateador de penaltis, tomó la responsabilidad, y falló. Le correspondía a él patearlo en ese momento. Sergio estaba sintiendo el esfuerzo físico".

Inflexión

"No creo que el partido tenga que cambiar dinámica, ya jugamos bien ante el Atlético o el Madrid. A pesar de las bajas hay un plantel que cree en la idea y que sale a jugar también en condiciones adversas. Mientras yo esté a cargo del Betis vamos a salir a ganar independientemente del rival".

Regularidad

"La estamos buscando en muchos partidos, la hemos perdido, la hemos recuperado en algunos momentos... Este partido me deja muy orgulloso por lo que hicimos ante un gran rival; ahora tenemos que tener esa regularidad, que la da el tiempo, el trabajo, el convencimiento y la fortuna que siempre se necesita".

Diego Lainez y Loren

"Partieron jugando porque han hecho méritos en el día a día para tener minutos. Luego, cuando les toca jugar tienen que demostrar los motivos por los que están jugando. Diego ha tenido un avance importante, más que en la técnica donde sabemos que la tiene, en dar un paso hacia delante en tomar la decisión correcta, no siempre es uno contra uno, hay que picar e ir al espacio. Ha mejorado mucho, me alegro por el que lo esté demostrando".

"Luego, Loren en su estilo, aguanta el balón, por eso me decidí por él, la competencia siempre es buena. Me alegro también por Claudio, que hizo un esfuerzo jugar un poco antes de lo que decían los doctores. Todo el plantel está comprometido en un proyecto para llevarlo adelante".

Baja de Guido

"Tenemos un solo partido que es Copa, vamos a intentar ganar y pasar. Cuando acabemos ese partido ya veremos de qué jugadores disponemos. Vamos a tomarnos un día de descanso, el lunes vamos a planificar, es un campeonato que nos interesa mucho".