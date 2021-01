El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, se ha mostrado satisfecho con la imagen ofrecida por su equipo, que supo remontar el gol inicial para llevarse el partido con solvencia y pasar la eliminatoria. "Jugamos con la seriedad que se necesita", destacó el técnico chileno, que tambié elogió los golazos de Miranda y Emerson y la aportación de Juanmi.

Análisis

"Era una obligación clasificarnos, jugábamos ante un equipo de dos divisiones más abajo. Sabemos que es difícil por la motivación que ellos ponen, empezamos perdiendo en un balón detenido, pero desde ahí toamos el control, tuvimos ocasiones y pudimos darle la vuelta al marcador para finiquitarlo con el tercero".

Copa

"En los dos partidos hemos jugado con la concentración y seriedad que se necesita, no sacábamos nada mirando que eran de otra división. En el fútbol hay que jugar siempre al 100%".

Goles

"El tiro libre fue un gran gol, Emerson hizo un golazo, y luego el de Juanmi, que lleva mucho tiempo lesionado, se va poniendo a punto y es muy útil para nosotros".

Liga

"Nos quedan dos partidos para terminar la primera ronda, queremos incrementar la cantidad de puntos, nos vamos estabilizando, ojalá podamos acabar bien".

Rodri

"Hizo un gran partido, tiene un gran futuro y le tengo gran confianza. Hace cosas distintas cuando tiene el balón, va a ser un jugador muy importante para el futuro del Betis".

Condiciones

"Es un tema que no me corresponde, aquí hay público y en la Liga, no, hay condiciones distintas, pero no soy el encargado de valorarlo".