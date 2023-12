Pellegrini: "Habría firmado llegar aquí en esta situación"

El Betis cierra este jueves la fase de grupos de la Europa League jugándose con el Rangers el primer puesto, pero con la opción real de ser segundo en caso de derrota o incluso acabar en la Conference con una carambola de resultados. Para este decisivo encuentro Manuel Pellegrini podrá contar con Luiz Henrique, que se entrenó con normalidad, aunque el técnico bético no cree que éste sea el choque más importante en lo que va de temporada. "Todos los partidos del grupo han sido importantes y nos han llevado a esta posición", apuntó el chileno, que insistió en la idea con la que salió de Praga: "Al principio del torneo habría firmado, en un grupo con equipos punteros, llegar a la última jornada jugándonos el primer puesto en casa. Es una responsabilidad que esperemos saber llevar a cabo".

Además de Luiz Henrique, el preparador bético confirmó la presencia de Rodri y William Carvalho, al que reservó el sábado contra el Real Madrid pensando en este encuentro: "No lo quisimos arriesgar, pero estará en condiciones. Notará el tiempo de inactividad, claro, pero físicamente no tiene problemas y futbolísticamente no se le ha olvidado jugar", señaló Pellegrini, que se refirió a las complicaciones que tiene para este duelo en el centro de la zaga y en el doble pivote, con con dos futbolistas por puestos din recambios: "Esos cuatro no pueden fallar. Tienen que jugar los 90 minutos sin cansarse. Hay pocas variantes si hacen falta, pero buscaremos la solución si es necesario", añadió.

Para el entrenador verdiblanco la eliminación europea de clubes como el Sevilla o el Manchester United, que lo apeó de la competición el curso anterior, no es una motivación más para seguir ilusionados con la Europa League: "La motivación la tenemos que encontrar nosotros mismos. No están esos rivales, pero estarán otros del mismo potencial. Más que pensar en eso hay que centrarse en pasar y tratar de superar a cualquier rival que nos toque".

Fue precisamente en Glasgow donde arrancó esta fase de grupos con la derrota frente al Rangers, un equipo que ha cambiado desde entonces al técnico, aunque Pellegrini sigue esperando "un equipo duro y peligroso". "En Glasgow hicimos un buen partido, siendo dominadores y con un par de ocasiones claras, pero nos marcaron en un córner. Nos encontraremos un Rangers distinto porque no juega de la misma manera, pero está acostumbrado partidos internacionales de este calibre y debemos hacerlo bien. Sabe que el empate puede no servirle, pero debemos ser el Betis de siempre que salga a ganar", indicó.

Pellegrini compareció en la rueda de prensa junto a Isco, del que destacó su capacidad para empezar de cero: "En Málaga tuvimos la fortuna de apostar por un jugador joven como era él. La apuesta era arriesgada, pero el dividendo que dio fue grande e hizo dos años espectaculares en Málaga. Tuve la fortuna de reencontrarme con él en el Betis y sé que no era fácil, porque tras años en el Real Madrid muchos no tienen la humildad de venir a otro club a empezar de cero. Fue un gran acierto haber logrado que él quisiera venir", destacó.

Finalmente, sobre el emparejamiento copero con el Alavés apuntó: "Se podría hablar de mala suerte que nos tocase el único equipo de Primera y de visita. En la Copa son todos finales en las que o continúas o te quedas fuera. Quizás uno cree que si te toca uno de Segunda es más fácil y el partido se te complica. En cualquier caso sabemos que el Alavés nos va a exigir mucho", aseguró antes de destacar el gran rendimiento del Girona, próximo conjunto en visitar Heliópolis, que le permite estar líder: "No es ninguna sorpresa porque juega muy bien, pero mantener ese altísimo rendimiento es poco corriente para cualquier equipo, así que se merece estar ahí".