Pellegrini: "Han demostrado que están capacitados para hacer algo importante"

Manuel Pellegrini mostró su enorme alegría por el gran triunfo sobre la Real Sociedad, "un gran equipo", y por cerrar el año 2021 a lo grande en el Benito Villamarín. "Estoy muy contento con los tres puntos, por ganar aquí en casa, y por darle esta alegría a la hinchada, con el estado absolutamente lleno. El triunfo cierra de local aquí en el Benito Villamarín un año brillante, supimos reponernos de un mal comienzo en el campeonato para llegar a la Europa League. En la segunda parte del año nos mantenemos vigentes en las tres competiciones; en la Liga, en puesto de Champions, clasificado ya en la Europa League, y siguiendo en la Copa del Rey. Me alegro mucho por la gente que ha disfrutado este partido".

"Hicimos un primer tiempo en el que después del gol nos quedamos un poco. Dejamos a la Real Sociedad con la posesión. Pero hicimos un segundo tiempo brillante, no sé si lo mejor que hemos hecho, pero con un altísimo nivel, tanto en la ejecución de los goles como en la posesión y en la parte defensiva, estuvimos siempre muy atentos", dijo el entrenador del Betis sobre el desarrollo del partido.

El chileno recordó que el Betis no empezó tan bien, pero supo aguantar. "La primera parte... a mí no me gusta jugar así, pero hay momentos en los que el rival te supera y hay que tener esa concentración y esa capacidad defensiva y que no te marquen goles. En la segunda parte ya volvimos a ser el equipo de siempre, con buena posesión de balón, con buenos movimientos ofensivos, fuimos estructurando un marcador amplio, además ante un buen equipo, como es la Real Sociedad".

Segundo máximo goleador de la Liga: "Me quedo con ganarle al Talavera el jueves en la Copa, con seguir en todas las competiciones. Ha sido un año brillante en todos los sentidos, por lo que ha hecho el equipo, por la mecánica de juego y sobre todo por la sintonía con la gente. Me quedo siempre con el triunfo y ver disfrutar al público".

Modestia y mérito de los futbolistas: "Más que mérito personal es un convencimiento de una unidad futbolística, he encontrado un grupo de jugadores que la lleva a cabo sin ninguna duda. El poder hacer la cantidad de rotaciones es porque veo a todo el plantel involucrado en una ilusión, en una ambición, que ahora más que ilusión es que han demostrado que están capacitados para hacer algo importante. Mientras el equipo gane y juegue bien estaré muy contento. Seguiremos en la misma línea, pero el mérito está siempre en los jugadores".

Ajenos al criterio arbitral: "El equipo en eso hacemos arbitrajes durante la semana cargándoles la mano para que se acostumbren a reclamar de forma normal. Hay distintas situaciones e las que el árbitro tiene criterio para decidir cuándo es amarilla y cuándo no. La parte del arbitraje prefiero no tocarla, además tras un partido que creo que, suponiendo que haya estado mal, que no es mi opinión, supimos superar cualquier inconveniente para superar a un gran equipo como la Real Sociedad".

La recuperación de Juanmi: "Con convicción y trabajo. Al final los partidos los deciden las actuaciones individuales de los jugadores. Pero hay muchos jugadores que a lo mejor estaban en un momento bajo, por distintos motivos, lesiones, por no jugar... Está el caso de Juanmi, Álex Moreno, que tenía la reprobación del público, está en un gran nivel; Marc Bartra, Fekir, Canales, Willian José, que ha hecho un gran partido. Diez no jugaron el jueves. Hay un plantel involucrado para tratar de seguir en las tres competiciones. Ahora tenemos que centrarnos en el partido contra el Talavera para terminar un gran año".

Sin importarle el Madrid-Atlético: "El resultado que se dé tendrá cosas positivas y negativas. Podemos acercarnos al Madrid, dejar al Atlético fuera... Lo más importante es mantener este nivel durante el resto de la temporada. Este año no es una ilusión llegar a Europa como el año pasado, cuando veníamos de atrás y tuvimos que descontar muchos puntos para llegar a Europa. Hoy día esa ilusión pasa por la realidad de defender el tercer puesto y tratar de mantener el nivel hasta el final de temporada y ahí haremos una valoración sobre a cuánto nos alcanzó".