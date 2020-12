Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, se ha mostrado satisfecho con el rendimiento de su equipo, que reaccionó al gol de Pau Torres y logró sumar un punto ante un rival de la zona alta. "Dimos un paso adelante, el gol que nos hicieron tan temprano no nos afectó en el rendimiento", ha indicado el técnico bético, que también ha señalado que los delanteros -Borja Iglesias, Sanabria y Loren- se repartirán los minutos según el rendimiento que vayan ofreciendo.

Análisis

"Sí fue un avance en el apartado defensivo, nos hicieron un gol tempranero que no nos afectó. El equipo siguió jugando como habíamos planeado, quizá presionando arriba para que el Villarreal no tuviera la salida de balón. El equipo defendió bien, fuimos a buscar el empate y lo conseguimos. Fue un partido muy igualado, aunque Asenjo tuvo más intervenciones que Joel para haberlo ganado. Si no se puede ganar se empata, dimos un paso adelante en que el gol que nos hicieron tan temprano no nos afectara en el funcionamiento del equipo".

Regularidad

"En los momentos más malos, en los partido que fuimos derrotados ante el Athletic y el Eibar, se buscaron soluciones sin cambiar la filosofía. Ante un equipo que es superior a nosotros, al menos en lo que se ha reforzado para esta temporada, competimos de igual a igual. Me voy contento con la disponibilidad del equipo de no cambiar una filosofía en los momentos en que no ganamos".

Lesiones

"Es difícil saber el futuro, las posibilidades están, en casi todos los equipos no pudimos hacer una buena pretemporada con una serie de restricciones. En la medida que se aprieta el calendario ahora en diciembre con la Copa puede haber mayor cantidad de lesionados. Vamos a ver cómo se gestiona eso para tener al plantel completo".

Delantera

"No siempre el jugador que esté marcando se va a mantener. Jugó Loren la semana pasada, venía entrenándose bien, Sanabria había tenido molestias y no estaba al 100%. Loren hizo un trabajo de desgaste, Borja hizo luego el gol y para mantener esa confianza partió hoy él. Son tres jugadores que deben esforzarse para jugar y tengo confianza en los tres".

Gol de Ruibal

"Fue un muy buen gol, viene de un balón detenido, habíamos puesto gente ahí en el borde porque ellos meten su defensa muy adentro. Impactó muy bien y se lo merecía por el trabajo que venía haciendo, siempre había aportado lo que podía dar".