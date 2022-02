Pellegrini: "Lo más importante fue no sentir el impacto del 2-2"

Satisfecho y orgulloso de sus jugadores compareció Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, tras la victoria ante el Zenit. El chileno destacó el compromiso de la plantilla para afrontar las tres competiciones, a la vez que quiso destacar el trabajo defensivo del segundo acto.

"Me pareció el partido que esperábamos antes de jugar. Ellos son peligrosos en la parte ofensiva, con brasileños creativos y goleadores importantes. Este equipo empató con el Chelsea, sabíamos que había que trabajar. Nos pusimos 0-2, ellos lograron empatar, y lo más importantes fue no sentir ese impacto y buscar el tercer gol. En el segundo tiempo hicimos un trabajo sólido. Todavía faltan 90 minutos en Sevilla, no pensamos que estamos clasificados por haber ganado aquí", señaló Pellegrini, que alabó a la unidad B: "No me sorprende, los veo entrenarse todos los días. No tenemos un equipo titular o reserva. Me pone contento estar en las tres competiciones por el compromiso del plantel. El estado físico del equipo es óptimo, los 4 equipos que jugaron las semifinales, tres perdieron y les marcaron varios goles, y nosotros pudimos ganar. Independientemente del resultado, si no ganábamos no mirábamos las ausencias. Hay una mecánica de juego, es importante la parte psicológica de cómo entrar a estos partidos".

Además, el técnico bético destacó a Joaquín. "Lo veo con la misma importancia de siempre. Revela su compromiso con el club y su capacidad física. Tras 40 días sin jugar rindió como esperábamos, con el aporte que nos da en la parte técnica. Era el mejor reemplazante de Nabil o Sergio. Muy contento por él", indicó el chileno, que disculpó los goles recibidos: "Hay que saber manejar los partidos, los equipos que van sintiendo carga están expuestos a tener desconcentraciones. El aspecto defensivo del segundo tiempo era lo que esperábamos. A este equipo no había que menospreciarlo, le hizo tres goles al Chelsea, al campeón de Europa y del Mundo. Lo importante es que la mecánica del equipo permite superarlo".