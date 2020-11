Con fe y personalidad

Si la victoria ante el Elche relajó el ambiente en el Betis, Manuel Pellegrini sí quiere que su equipo continúe evolucionando y para ello se hace necesario puntuar ante los grandes de la Liga. El técnico confía en que los suyos ofrezcan las buenas sensaciones que ya mostraron ante el Real Madrid o el Atlético, pero que esta vez además sirvan para sumar puntos al casillero.

"Me gustaría ver un Betis con la personalidad que tuvimos ante el Madrid y el Atlético en buena parte del partido, sobre todo en el primer tiempo. Tuvimos la iniciativa y las ocasiones e incluso ante el Madrid estuvimos en ventaja, aunque luego se sucedieron unos hechos que impidieron un mejor resultado. Quiero un equipo que tenga una idea futbolística y una personalidad para desarrollarla independientemente del rival. No vamos a cambiar todo lo que hacemos por jugar en el Camp Nou", aseguró el técnico bético, que apuntó a la posesión como una de las claves del encuentro: "Contra el Barcelona una de las cosas complicadas es tener el balón, ellos suelen manejarlo en un porcentaje muy alto, son muy técnicos y se equivocan poco. Nosotros, cuando la tengamos, debemos equivocarnos poco también y también tener una buena salida desde nuestra portería".

Sobre si repetiría once –Fekir entonces no estaba descartado–, Pellegrini lo dejó en el aire. "Tratamos de mantener lo mismo ante cualquier rival, aunque no es lo mismo jugar con el Elche que hacerlo de visita con el Barcelona. De aquí a mañana ya veremos el once, pero más que los nombres es la actitud y la personalidad. Me quedé muy conforme con lo que hizo el equipo y podemos repetir, pero vamos a analizar una serie de factores", indicó Pellegrini, que sí se deshizo en elogios hacia Messi: "No tengo duda de que sigue siendo el mejor jugador del mundo, junto con Cristiano. Han marcado diferencias durante más de una década. Pero ninguno de los dos, ni en el mejor momento de su carrera, pudieran jugar solos, el rendimiento individual va acompañado del equipo".

Más de puntillas pasó el chileno por la polémica entre Joaquín y Koeman. "Es un conflicto que viene desde hace mucho tiempo, normalmente se quedan dentro del camerín, pero esto saltó hace tiempo. Los dos sabrán hasta qué punto llegan descalificándose el uno hacia el otro. Koeman ha demostrado su capacidad como técnico, fue seleccionador de Holanda y ahora está en el Barcelona", señaló Pellegrini.