Satisfecho por la victoria que clasifica al Betis para competición continental, pero dejando claro que el equipo tiene que buscar en Vigo el pase a la Europa League. Así ha comparecido Manuel Pellegrini, que ha puesto en valor la mejora defensiva de conjunto en la segunda vuelta del campeonato.

Vestuario

"La alegría era por haber ganado este partido y seguir inmerso por seguir en la lucha por la UEFA. Queda un partido más y dependemos de nosotros. Para ser quintos, la Real nos lleva un punto de ventaja. La alegría era la normal de haber ganado, pero no está terminada la temporada. Estar clasificado para la Conference no es terminar la temporada, nos faltan tres puntos y ojalá los podamos conseguir".

Jugadas polémicas

"No las he visto, no puedo dar una opinión".

Mérito suyo

"No hay que evaluar la temporada a falta de un partido, parecería que la temporada está terminada. El equipo tiene que mantener lo que viene haciendo. Encajamos 32 goles en la primera vuelta, ahora llevamos 14-15, ésa es la base para ser más competitivos. La valoración la daremos después del partido con el Celta".

Presión

"No creo que haya influido, el equipo ha estado defensivamente en alto nivel, aunque ofensivamente hemos perdido creatividad. Con equipos cerrados nos cuesta más encontrar los espacios. Las piernas de la temporada... Hemos perdido frescura de las ocasiones que creábamos. Intentamos jugar desde el comienzo, nos está costando más llegar al área y a la portería contraria. Por eso valoro haber mantenido la valla a cero para sacar los tres puntos. No se puede cuestionar al plantel nada de actitud, lo hemos entregado todo".

Afición

"En Europa vamos a estar, veremos en qué competencia. Seguimos dependiendo de nosotros, la afición se va a volcar para recibir al equipo, se siente en la calle. El hincha del Betis está muy contento con su equipo, que es aguerrido y competitivo. Al principio de temporada los objetivos eran menores, hay que darle mérito al plantel que ha intentado luchar con lo que nosotros esperábamos".