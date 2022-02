Pellegrini sobre la Copa: "Siempre es bueno terminar en casa"

Además de referirse al encuentro con el Villarreal, Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, ha analizado el duelo de la Copa del Rey ante el Rayo Vallecano. Aunque el técnico no quiere distracciones sí ha resaltado que es importante que el encuentro de vuelta se dispute en el Benito Villamarín.

"Cualquier de los tres rivales iban a ser exactamente igual de difícil. Por ello los cuatro hemos hecho méritos para estar en semifinales de la competencia. Siempre es bueno terminar en casa en eliminatorias de ida y vuelta, pero tenemos que partir después del Villarreal para pensar en Vallecas. Pero por ahora estamos centrados en el partido ante el Villarreal por un puesto de Champions. Es muy ilusionante para nosotros", ha señalado Pellegrini.

También ha destacado el chileno que el nivel de juego del Betis no sólo es una cuestión de los últimos partidos, sino que el equipo lleva una línea de crecimiento desde el pasado año. "Desde enero del año pasado el equipo mantiene una regularidad en su rendimiento, con momentos mejores y peores. Los momentos son puntuales y lo que queda es conseguir logros y es lo que estamos intentando hacer. No hemos conseguido nada todavía, hemos ido avanzando sobre una base para la Liga, las semifinales de Copa y después afrontar la Europa League a partir de la semana siguiente, pero no pasa de eso. No estamos comparando un momento puntual con el intento de consecución de algún logro", ha comentado.