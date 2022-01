Pellegrini y Coudet, más que técnicos

Confianza en la plantilla y sin mirar al mercado

Si tanto Ángel Haro como José Miguel López Catalán aseguraron el pasado jueves que no habría demasiados movimientos, Pellegrini también se mantuvo en esa línea, aunque también solicitó que no se debilite la actual plantilla para poder pelear por los objetivos marcados. "En el mercado de invierno no creo que tengamos participación. No se puede cerrar del todo, pero el plantel está completo y la situación de los jugadores que hay ahora en el mercado no los hace aptos para jugar. El plantel está respondiendo a las exigencias, aunque nunca me cierro a nada", dijo Pellegrini, que sí fue luego más contundente sobre su apreciación: "No descarto nada, nunca se sabe lo que va a pasar. Una idea general es que no se vaya nadie y que no llegue nadie. Luego pueden suceden muchos hechos en enero, pero no podemos debilitar el plantel".