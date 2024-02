Pellegrini y el adiós en Europa: "Haber pasado de una ilusión a una obligación me pone contento"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa en la previa del partido ante el Athletic.

Cómo afronta el partido ante el Athletic

"Con confianza, mejorando otros aspectos y mejorando tras este último traspié. El fútbol da revanchas. El presente es que el vale".

Ayoze y Guido

"Con mucha alegría vimos entrenar a Guido y Ayoze en el campo. Están terminando su recuperación con los fisios. La próxima semana entrenarán con el equipo y dentro de una semana o quince días integrar lista de citados".

Athletic

"Ha hecho una muy buena temporada en Liga y Copa. Están jugando bien, con rendimientos individuales muy altos. Allí nos pusimos 0-2, pero dos penaltis cambiaron la historia. Tenemos ahora una revancha. Ellos están bien pero nosotros hemos hecho los mismos puntos que ellos. Va a ser un partido parejo con un buen equipo".

Lo que más destaca del Athletic

"Lo que uno más destaca son los rendimientos individuales y los dos Williams han hecho una temporada espectacular. La mano del técnico se ve en eso, en cómo juega un equipo con unas características que no las cambia. Es un equipo ofensivo y va a jugar. Valverde es un entrenador al que le tengo mucha admiración".

Críticas a Pellegrini

"No sé cuántas han sido las críticas. Para mí las críticas son bien recibidas. Nunca uno puede estar exento de ellas. Lo que antes era una ambición ahora es una obligación. Nos dolió mucho la eliminación, pero para mí haber pasado de una ambición a una obligación es lo que me pone más contento de todo".

Críticas a Diao

"No sé por qué señalar un jugador. Es un conjunto de once que hacen cosas buenas y malas. Después, como todo jugador, se va quedando un poco y vuelve a retomar su nivel. Me parece injusto nombrar a Assane o a otro jugador. Como jugador tiene que mejorar, al igual que todo el equipo".

Lesiones

"Bakambu tiene una lesión en el sóleo y estará un mes fuera. Sabaly lleva entrenando dos semanas con normalidad. Es una opción por Miranda y va estar en la lista de citados. Es una tema complicado el de las lesiones. Habría que analizar cada una de las lesiones. Por qué se producen. El grupo ha sido capaz de sustraerse de esas bajas. Con otras alternativas las cosas podrían haber sido diferentes, pero no hay que refugiarse. Es la exigencia que tenemos como grupo. Hasta el momento se ha conseguido. Esta temporada no tiene ninguna diferencia con temporadas anteriores. Nos falta algo más en Europa, pero seguimos buscando la obligación de lograr algo hasta el final de temporada como en temporadas anteriores".

Eliminación de Europa

"Desde el punto de vista personal siempre va tener prioridad la Liga. Llegar lo más lejos posible en Europa, por eso hago rotaciones. Pero hay muchos ejemplos de equipos que se entusiasman con este torneo, pero te vas fuera en cuartos y en Liga estás metido abajo en la tabla. Son pocos los equipos que no con planteles tan grandes se van fuera de Europa y luego descienden. Estos tres años hemos tratado de hacerlo paralelamente, en Europa hacerlo lo mejor posible, pero sin descuidar la Liga. Es la cuarta vez que lo vamos a intentar. Clasificar para Europa y jugar sin descuidar la Liga".

¿Se siente valorado por la directiva?

"Yo me siento ganando o perdiendo igual, con la misma exigencia. Cualquier relación con la directiva ha sido siempre igual. Para mí la mayor evaluación es que ahora es una imposición lo que antes era una ilusión".

Mensaje a los béticos

"No hay que perder la realidad. Siempre nos apoyó. Juntos, entre directiva, que ha hecho un trabajo importante pese a la situación económica, jugadores y afición en conjunto, volver a hacer lo que hemos hecho en tres años y medio con poco que cuestionar aunque con cosas que mejorar".