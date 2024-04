Pellegrini: ¿Isco?, le doy el sobresaliente al equipo entero"

Manuel Pellegrini destacó el trabajo de todo el equipo en la consecución de un triunfo vital en su lucha por Europa al batir a un rival directo como el Valencia por 1-2 en un choque gobernado en la primera parte por un excepcional Isco, que "viene demostrando partido a partido su enorme calidad", dijo el técnico, quien no quiso centrarse sólo en su actuación y puso el foco en e buen trabajo de todo el grupo.

El preparador bético se refirió a esos minutos claves en los que el colegiado, Busquets Ferrer, anuló el gol de Bakambu y señaló penalti después de Miranda sobre Hugo Duro por un golpe con el brazo al despejar un córner: "Hubo unas acciones decisivas en las que el árbitro mete en el partido al Valencia. El tanto de Bakambu se puede anular, es cuestión de criterio aunque creo que el portero no tenía agarrada la pelota. Es entendible. Lo que no es entendible es el penalti. Si pita eso hay que señalar tres penaltis por cada córner. No se pueden decidir los encuentros de esa manera. Hubo dos acciones polémicas y ambas fueron a favor de los locales y en contra nuestra, pero por fortuna tuvimos la madurez suficiente para sacar el partido adelante. El penalti es injustificable. La saca el defensor y el atacante grita agarrándose la cara", explicó.

Pellegrini no se olvidar de "felicitar al Valencia" por su gran temporada y puso en valor la victoria de su equipo ante un rival "que venía en su mejor momento". "Estoy muy contento con la madurez del equipo, que demostró desde el inicio que fue a por el triunfo. Son puntos muy importantes ante un rival directo, pero quedan 18 en juego y no está nada conseguido. Ojalá aguantemos este nivel hasta el final del campeonato", destacó el Ingeniero.

Y fue cuestionado de nuevo por Isco Pellegrini, que se mostró feliz de que de su mano y en el Betis vuelva a rendir a su mejor nivel. "Está demostrando por qué jugó ocho años en el Real Madrid. Hay que destacar su notable actuación en lo técnico, pero también en lo táctico y en lo físico. Me alegra que retome aquí su gran carrera, pero no sólo hay que destacar a Isco, sino a todo el equipo entero, que hizo un partido completo. Isco viene demostrando toda la temporada su nivel. Lo hice debutar en Málaga en Primera y hay que valorizar cómo se involucra en todos los sentidos siendo un ejemplo para el resto. Pero insisto en que le daría el sobresaliente al equipo entero".