Pellegrini: "Jugamos un partido por semana y ya sentimos el desgaste"

Manuel Pellegrini estaba satisfecho con el rendimiento de su equipo ante un equipazo como el Atlético de Madrid: "Hemos tenido personalidad para salir a buscar el partido desde el comienzo. Hicimos un gran primer tiempo, fuimos superiores pero no concretamos y ante equipos así hay que hacerlo, pero en la segunda sufrimos el desgaste por la temperatura y ante un equipo que se maneja en las contras jugamos con madurez".

"Ante un equipo como el Atlético siempre hay que valorar el punto. En el segundo tiempo, también los primeros diez minutos no fueron malos, pero perdimos el control del balón y con los cambios tratamos de recuperarlo. Cuando no se puede ganar, hay que tener madurez para no perderlo porque ellos a balón parado al final son peligrosos, pero estuvimos bien atrás entonces".

"El empate me deja satisfecho a medias (continuó) pues creo que fuimos superiores a un equipo con multitud de variantes. Queríamos los tres puntos".

Habló el chileno sobre Isco: "Dentro de la calidad que tiene, que no ha perdido, ha trabajado durante sus meses de inactividad y está en un peso adecuado. Se ha adaptado rápido a la mecánica del equipo. No esperaba un Isco peor de lo que está haciendo, el gran mérito es suyo que quiso venir y no puso ninguna traba económica. Está demostrando lo que es y me alegro por él y el equipo".

Se le preguntó si está más temeroso de los jugadores que se pueden ir en estos últimos días de mercado, o más ilusionado con los que puedan llegar. "Estoy temeroso por lo que se pueda ir e ilusionado con lo que pueda venir (risas), necesitamos refuerzos importantes en algunas plazas para hacer un equipo competitivo, estamos jugando un partido por semana y ya sentimos el desgaste, el plantel es importante pero ojalá capacidad económica para potenciarnos un poco más, que la Liga, la Copa y Europa son tres competiciones que desgastan mucho".

Sobre la posibilidad de que Guido se vaya, dijo el entrenador: "Hasta el 31 queda la posibilidad de que se vaya algún jugador más, pero si queremos ser competitivos necesitamos un plantel equilibrado, ojalá vengan un par de jugadores más para ser más competitivos. Mientras más fuerza tengamos en el banquillo, más competitivos seremos".