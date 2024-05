Pellegrini: "Plantamos cara y dispusimos de las ocasiones más claras"

Un empate en el Santiago Bernabéu, independientemente de las circunstancias, siempre es complicado de cosechar y el Betis firmó otra igualada, como en la primera vuelta (1-1) ante el Real Madrid echando al cierre a una temporada para el que el "balance global es bueno" para Manuel Pellegrini.

También fue "positivo" el encuentro, un partido al que llegaba el cuadro verdiblanco "con 11 bajas", recordó el técnico para "jugar en el campo del campeón de liga que puso su equipo titular". "Plantamos cara y dispusimos de las ocasiones más claras", argumentó el chileno, que valoró el gol anulado a Johnny Cardoso argumentando su opinión, pero sin quejas: "Por lo que dicen no interviene para que Courtois cometiera el error, pero hay un VAR y un árbitro que deciden".

Cuestionado por Claudio Bravo, que se quedó en el banquillo en su despedida del Betis, apuntó una explicación mirando al futuro: "Claudio no jugó porque acaba contrato y queríamos ver a Fran Vieites en un partido como éste para tomar decisiones para el próximo curso. En cualquier caso, y aunque no ha podido jugar mucho por las lesiones, Bravo ha sido muy importante en el vestuario pese a no tener regularidad esta campaña", indicó.

Otro que se va es Kross y Pellegrini alabó al alemán en todos los sentidos. "¿Qué es lo que no ha aportado? Títulos, calidad... Es una lástima que no siga, porque es un jugador importante y LaLiga pierde un gran futbolista. Él tendrá sus motivos para despedirse tan pronto", indicó.

Para Pellegrini el "balance global" del curso "es bueno". "Nos clasificamos para Europa por cuarta temporada seguida. Queríamos Europa League, pero no pudimos ganar en un buen partido con la Real y pelearemos en la Conference tras un año complicado por las lesiones y en lo económico. Le doy un aprobado para la plantilla, porque fue una buena temporada", aseguró el preparador bético, claro al decir que "uno siempre quiere tener el mejor plantel posible" refiriéndose ya a la próxima temporada. "En estos cuatros años la plantilla siempre ha ido respondiendo pese a que se fueron líderes como Joaquín, Canales, Guardado y ahora Claudio Bravo. A ver qué jerarquía se le puede dar al plantel ahora, algo que está relacionado con las posibilidades económicas", recordó.

En ello incidirán los fichajes en un mercado en el que "en las últimas semanas ya se ha rumoreado con 17 ó 18 jugadores que pueden entrar o salir". ¿Y Fekir? "Jugadores como Nabil son difíciles de encontrar", dijo sobre la posible salida del francés, que no jugó por un golpe.