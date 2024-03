Pellegrini: "Regalamos los goles con nuestras pérdidas"

No estaba nada contento Manuel Pellegrini por la derrota ante el Atlético de Madrid en un partido en el que las pérdidas en la salida del balón en el primer tiempo lo condenaron en un duelo con "dos tiempos muy distintos". "En el primero nos equivocamos mucho en la salida del balón y lo pagamos con los goles en contra; en el segundo tuvimos más control y ocasionas para empatar", analizó quedándose "conforme con la segunda parte, pero amargado por el resultado".

"No hay nada que reprochar en la segunda parte ante u rival tan difícil en su estadio como el Atlético. Nuestras pérdidas le le permitió al rival ponerse en ventaja y eso no nos gustó. Debimos empatar en el segundo tiempo, pero no concretamos nuestras ocasiones", dijo el técnico chileno, consciente de que su equipo "con balón es capaz de hacer daño y así lo hizo, pero hay que acertar en las oportunidades".

Es por ello que la segunda parte dejó satisfecho al entrenador bético, que vio a los suyos "capaces de capaces de competir ante un equipo más grande en lo económico y deportivo". "Seguimos en posiciones europeas y quedan una barbaridad de puntos por jugar, 33, así que hay que disputar cada partido como una final para clasificarnos para Europa", afirmó Pellegrini, cuestionado pro los cambios en la segunda parte y el once titular: "Cuando uno no consigue los resultados piensa en que lo que hizo no lo debería haber hecho. No se sabe lo que hubiera pasado con Carvalho de inicio. Pensamos que era mejor darle más dinamismo y velocidad al ataque con otros futbolistas. Cuando uno no logra resultados siempre cree que debería haber hecho otro cosa", explicó.

"Los partidos duran 90 minutos y en la primera parte cometimos errores que le permitieron marcar a un gran conjunto como el Atlético. No se puede ver sólo lo que uno hizo bien. Perdimos una oportunidad para sumar puntos, pero en la medida en que juguemos como en la segunda parte seguiremos creciendo para disputar el objetivo europeo. en el descanso hablamos de corregir de esos errores en la salida del balón. de nuestras pérdidas llegaron sus goles y el penalti. Hablamos eso, de no cometer errores y salir con intensidad. Sin pérdidas cogimos confianza con el balón", analizó el preparador verdiblanco.