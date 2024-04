Pellegrini: "Sentíamos la presión de los resultados, pero nos soltamos"

Satisfecho, contento y con menos peso en la mochila. Así se mostró Manuel Pellegrini tras el triunfo de su equipo contra el Celta, en un partido "difícil" que había que ganar casi por obligación reaccionado en la segunda parte tras hacer "autocrítica" en el descanso.

"La valoración al final es positiva. Fue un primer tiempo muy equilibrado en el que no produjimos mucho en ataque, pero estuvimos mejor en el segundo tiempo con goles y generando más ocasiones", explicó el técnico, que no le puso muchos peros a la necesitada victoria pese a que "en el tiempo de prolongación el rival apretó e hizo daño". "Por fortuna ganamos y me deja satisfecho el segundo tiempo del equipo, que pudo cambiar la imagen del primer tiempo".

En este sentido el preparador chileno incidió en que el segundo tiempo lo dejó "contento". "Hicimos autocrítica en el descanso, después de no producir en ataque en la primer tiempo en el que no tuvimos ninguna ninguna ocasión clara. Tras el descanso jugamos con más profundidad, llegando por las bandas y teniendo más presencia en ataque. Quizás sentíamos la presión de los resultados y no pudimos soltarnos de inicio", explicó.

"Dentro de las cuatro derrotas tuvimos buenos momentos contra el Atlético, el Villarreal o el Girona. Contra el Rayo jugamos muy mal como en el primer tiempo ante el Celta, aunque tuvimos la capacidad de soltarnos. Si en el primer tiempo hubiéramos podio cambiar a los once los habríamos cambiado. Los rendimientos individuales marcan el juego colectivo. Son tres puntos importantes que nos permiten mantenernos en la pelea", afirmó sobre su equipo Pellegrini, "contento por salir de esta mala racha, pero todavía queda mucho por pelear y las cosas se deciden por pocos puntos en las últimas fechas", avisó.

Fekir, Isco y su futuro

Sobre la suplencia de Fekir Pellegrini señaló que "venía jugando muchos partidos seguidos y le estábamos exigiendo mucho por lo importante que es". "Demostró la calidad que tiene. Este equipo es mejor con Fekir que sin Fekir. Definió muy bien en su gol. Entró antes de tiempo incluso, porque la idea era que jugara unos 30 minutos, pero no es una solución final que entre en las segundas partes. Puede variar según el rival", explicó el Ingeniero.

Cuestionado por Isco volvió a alegrarse por su alto rendimiento: "Lo de Isco viene siendo lo normal en la temporada. No sólo demuestra su talento en los partidos sino un gran trabajo físico. Me alegro que pueda terminar su carrera en esté gran nivel".

"A todos nos gustaría jugar siempre como en la segunda parte, pero el fútbol no es tan simple. Hay mucho de psicología también. La mala racha del año pasado llegó también cuando nos eliminaron de Europa", analizó el técnico, que como hizo en la previa de este duelo salió al paso sobre su futuro de una forma tajante. "Estoy muy contento aquí y no tengo intención de irme. Hago un viaje y ya salen rumores. No es nada cierto. estoy contento y feliz aquí. No tengo ninguna razón para querer partir. Siempre estaré agradecido a la hinchada por su cariño en estos años".

Por último, sobre la Feria, indicó que se visitará "como debe hacerlo un equipo profesional que se juega cosas importantes", ya que el próximo duelo es contra el Valencia, un rival directo en un "partido de seis puntos como ante la Real Sociedad". "El derbi no es de seis puntos, pero sí muy importante para la ciudad, el club y la hinchada".