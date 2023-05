Pellegrini: "Este Sevilla es el real, el de nivel de Champions"

A las puertas de un nuevo derbi liguero Manuel Pellegrini no cambia su discurso. Sabe y reconoce de la importancia de este partido, siempre especial para la afición, pero son tres puntos más con los que poder amarrar la clasificación europea ante un rival mejorado que ahora está mostrando su nivel real. "Lo que era anormal era lo de antes", afirmó el chileno, quien no cree que el choque del pasado jueves le pase factura al Sevilla en lo físico: "Si fuera otro partido sí, pero en un derbi no lo creo".

El técnico verdiblanco llevó a cabo en la ciudad deportiva el último entrenamiento antes del choque en Nervión de este domingo (21:00). Cuenta con todos los futbolistas a su disposición, a excepción de las consabidas bajas de Fekir y Víctor Ruiz para un duelo en el que reconoce "su importancia, mucho más ahora con dos equipos peleando por los puestos europeos, aunque el Sevilla tiene también la vía de la Europa League".

"Ellos han mejorado mucho y están compitiendo a gran nivel. No creo que pueda dar opiniones sobré qué sucedió y por qué de este cambio porque no estoy dentro. De lo que estoy seguro es que éste es el Sevilla real, una plantilla de Champions de gran calidad y lo anormal era el rendimiento del principio de temporada. No es una sorpresa para nadie el nivel que está ofreciendo ahora", analizó el preparador chileno, que añadió: "No me gusta hablar de favoritos. Vamos a salir a buscar el partido con nuestro juego sabiendo que enfrente hay un equipo de Champions. La diferencia que haya, como siempre ante cualquier equipo, la tratamos de igualar con el juego en el campo".

Y sobre el césped se verán dos estilos diferentes, quizá una de las claves de la mejora del conjunto nervionense, que tiene ya las ideas muy claras. "Ambos equipos tienen un estilo definido. Es uno de los méritos de Mendilibar , el darle un estilo a un equipo que estaba confundido con tanto entrenador. Es un juego simple y directo con buenos futbolistas. Nosotros tenemos un juego ya afianzado de estos años atrás. Cada uno con su estilo irá a por el partido", destacó Pellegrini, quien no cree que el esfuerzo del jueves le pase factura al Sevilla: "Siempre he dicho que jugar jueves y después domingo se nota. Si fuera otro encuentro quizá sí que jugaría con menos intensidad o presión, pero siendo un derbi nos mediremos con un Sevilla competitivo".

El entrenador chileno no ha ganado todavía un derbi en la Liga. Sí el de Copa del Rey, pero Pellegrini mira más las cuestiones globales. "Hay que analizar cada partido. No me enfoco en un partido solo, si no en una temporada. Año pasado los eliminamos en la Copa. En liga hemos empatado, perdido, con expulsiones... Mi preocupación es tener la mayor cantidad de puntos al final de temporada y si después ganamos al Sevilla, mejor. Yo lo enfoco más a objetivos generales, sabiendo de la importancia de esta cita para el hincha y que queremos ganar. Pero al bético no le gustaría acabar el 14 y ganar al Sevilla".

Y sobre el tema de las expulsiones volvió a incidir: "Ha sido algo decisivo para tener menos puntos de los que tenemos ahora. En la primera vuelta nos costó el partido contra el Sevilla, porque con dos expulsados acabamos cediendo el empate. Las expulsiones siempre son decisivas y los derbis son partidos más propensos a ello por todo el ambiente. Hay que tener la cabeza fría para no cometer errores".

Por último, Pellegrini destacó el apoyo de la afición más allá de este encuentro: "Para nosotros es difícil empaparnos más del cariño de los béticos. Hay un plus adicional en el derbi, pero el cariño y la entrega del hincha han ido constantes para con el equipo", indicó el chileno, quien destacó que Joaquín, ante su último derbi, está plenamente recuperado de su rodilla: "Veremos la participación que puede tener, pero ya vimos en el anterior partido lo que nos aportó".