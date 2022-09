Pellegrini: "Tener 15 de 18 puntos es un rendimiento altísimo"

Manuel Pellegrini se mostró satisfecho por el triunfo ante un Girona que juega "muy bien al fútbol", destacando que llagar al parón "con 15 de 18 puntos es un rendimiento altísimo". Sin embargo, el técnico no mira más allá y sólo piensa en el próximo partido, aunque sea después del parón.

"Estoy muy contento por el triunfo. Nos enfrentamos ante un equipo que juega bien al fútbol y veníamos de dos partidos con una carga emocional bastante alta. Terminamos la semana ganando ante un buen equipo y jugando bien", indicó el preparador verdiblanco para quien "partir con 15 puntos de 18 es de un rendimiento altísimo". "A lo mejor, alguno no se lo esperaba. Perdimos ante el Real Madrid, con algunas cuestiones planteables. Intentamos ganar los máximos puntos posibles en las dos competiciones. Vamos bien, pero eso no significa que continuemos bien si no mantenemos este espíritu de equipo. Tenemos bastantes lesionados y tuvimos el contratiempo de las inscripciones. Es un mérito de este plantel de tener tal cantidad de puntos".

Pellegrini indicó que su equipo defendió "bastante bien, sobre todo tras el 2-1". "No podemos pretender que marquemos una diferencia grande ante todos los equipos, porque no es la realidad futbolística. Hacemos goles casi siempre, pero cuando hay que defender lo hacemos de forma ordenada y agresiva. Tras el 2-1 no tuvimos fuerzas para ir a portería contraria". "El Betis no va a dominar los 90 minutos ni va a dejar de hacer jugar a los contrarios. El Girona es un buen equipo. A todos nos encantaría apretar en campo contrario, pero los partidos en LaLiga son equilibrados", añadió.

Con todo, Pellegrini considera que su equipo está "en al senda correcta". "Hay un grupo muy comprometido y nos sentimos con responsabilidad ante la afición. Salimos a ganar en cualquier campo. El grupo lo hace y lo cree. Ahí están los resultados acordes, quizás mejor de lo que alguno se esperaba".

Sobre el goleador Borja Iglesias señaló: "Está en un gran momento y con confianza. Me alegro por él y que haya respondido al llamado de la selección con dos goles".

Por último, preguntado sobre si el objetivo que debe marcarse el Betis es la Champions, el entrenador heliopolitano afirmó que "el único objetivo es tratar de ganar al Celta el partido siguiente". "Es irreal presuponer algo a futuro. Tratamos de ganar partido a partido, como en las dos temporadas anteriores. Ya veremos a final de temporada cuántos puntos sacamos", aseguró.