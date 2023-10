Pellegrini: "Todas las competiciones que uno juega sueña con ganarla dentro de una realidad"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha comparecido en rueda de prensa en la previa del partido de este miércoles ante el Hernán Cortés.

Bajas

"Vamos primero partido tras partido. No están Fekir, Sabaly, Sokratis ni Borja iglesias, esos cuatro jugadores. El resto están todos disponibles".

Sokratis

"Lleva unos meses sin jugar. Está dentro de la normalidad en grasa y en peso. Pero entrenar en un equipo profesional ahora es distinto que hacerlo solo. Tiene también que adaptarse al funcionamiento del equipo. Yo creo que en el parón FIFA estará listo".

¿Cómo afronta esta primera eliminatoria?

"Hemos hablado mucho con el plantel de la Copa del Rey que ganamos. Entramos bien desde el primer partido independientemente del rival. Sin menospreciarlo, no va a ser fácil. Tenemos que entrar con esa mentalidad ante un rival que tendrá con una motivación importante para querer ganar con su público. Desde primer minuto trataremos de superarlo".

Rotaciones

"En estos cuatro años que llevamos de trabajo, en tres competiciones, las rotaciones han sido una constante. Normalmente estamos viendo a todos. Veremos el mejor equipo para iniciar. Va ser una formación pensando en un rival difícil para intentar nuevamente poder conquistar la Copa del Rey".

Nabil Fekir e Isco juntos

"Nabil se integró hoy día por primera vez a integrar con el equipo. Ya veremos cómo evolucionan durante la semana y veremos a ver cuándo es citado. No puedo dar fecha exacta. Dos jugadores de calidad siempre pueden jugar juntos. No tengo ninguna duda".

Volver a ganar la Copa

"Todas las competiciones que uno juega, tiene que ser un sueño ganarla dentro de una realidad. Si logramos hacerlo una vez y antes el Athletic nos eliminó en penaltis. Va a ser la misma aspiración de siempre volver a buscar un trofeo. El querer aspirar a algo no es un fracaso después no conseguirlo".

El recuerdo más feliz de la Copa ganada

"Siempre me acuerdo de la alegría de los hinchas. Este equipo no ha logrado muchos títulos en su historia y tiene pasión. Haberle podido dar un título a esa gente, que muchos no habían nacido, fue una alegría enorme. El acompañamiento en el bus y después del partido al día siguiente".

Chadi Riad

"Se ha integrado muy bien al equipo. Venía con poca experiencia pero ha trabajado muy fuerte. Nos ha sido de gran utilidad para suplir esa carencia en esa posición".