Betis: Bellerín y Bartra, los cicerones de Sokratis

Sokratis Papastathopoulos llegó el pasado jueves a Sevilla para convertirse en nuevo jugador del Betis, y ayer fue presentado como tal.

El griego indicó que se muestra cómodo en el cuadro verdiblanco en sus primeros días, gracias en buena parte a Héctor Bellerín y Marc Bartra, con los que mantiene una muy buena relación. Con el primero coincidió en el Arsenal y con el segundo, en el Borussia Dortmund, y ambos están actuando como cicerones del heleno en esta nueva etapa.

"Me llamaban cada día. Me dijeron de venir aquí, que es un gran equipo. Me hablaban muy bien del equipo y están muy contentos de que esté aquí con ellos", señaló el central, quien confía en dar un rendimiento alto: "Estoy feliz de estar aquí y poder ayudar al equipo. De venir aquí después da la lesión de mi amigo Bartra. Vengo a incrementar la calidad atrás y ayudar con mi experiencia al equipo. Ha sido muy importante hablar estas últimas semanas con Ramón y el presidente, y el equipo me han recibido bien. Estoy seguro de que voy a dar más de lo que se espera de mí. Daré el cien por cien para que se produzcan más partidos como el de ayer (por el domingo) aquí".

Y es que Sokratis vio en directo cerca del banquillo bético el triunfo ante Osasuna: "El partido fue bastante loco. Merecimos ganar porque fuimos mejores que ellos. Se puso difícil con el 1-1, pero gracias a Isco y el resto de compañeros pudimos ganar. La atmósfera del estadio fue espectacular. No puedo esperar para poder debutar ahí".

Ahora, el futbolista nacido en Kalamata, espera alcanzar pronto un buen estado físico para poder competir: "He estado todo este tiempo entrenando con un entrenador personal, pero no es lo mismo que con el equipo. Necesito tiempo, pero cuando el entrenador y yo decidamos hacerlo estaré al cien por cien". Y sobre su futuro más allá de junio de 2024, el zaguero se mostró cauto. "Primero vengo a ver cómo estoy, cómo responde mi cuerpo. Vengo a ayudar hasta el final de temporada. Si luego estoy bien y el club pretende que siga, ya veremos", concluyó Sokratis, que tiene a Bellerín y Bartra como cicerones en el Betis.