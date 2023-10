Sokratis: "Voy a dar más de lo que se espera de mí"

El último refuerzo del Betis, Sokratis Papastathopoulos, ha sido presentado este lunes en la ciudad deportiva del club verdiblanco acompañado por Ángel Haro y Ramón Planes.

El central griego ha tratado las siguientes cuestiones:

Sensaciones

"Estoy feliz de estar aquí y poder ayudar al equipo. De venir aquí después da la lesión de mi amigo Bartra. Vengo a incrementar la calidad atrás y ayudar con mi experiencia al equipo. Ha sido muy importante hablar estas últimas semanas con Ramón y el presidente, y el equipo me han recibido bien. Estoy seguro de que voy a dar más de lo que se espera de mí. Daré el cien por cien para que se produzcan más partidos como el de ayer aquí".

Primera experiencia en el Villamarín

"El partido fue bastante loco. Merecimos ganar porque fuimos mejores que ellos. Se puso difícil con el 1-1, pero gracias a Isco y el resto de compañeros pudimos ganar. La atmósfera del estadio fue espectacular. No puedo esperar para poder debutar ahí".

Estado físico

"He estado todo este tiempo entrenando con un entrenador personal, pero no es lo mismo que con el equipo. Necesito tiempo, pero cuando el entrenador y yo decidamos hacerlo estaré al cien por cien".

¿Has hablado con Bartra y Bellerín?

"Por supuesto. Me llamaban cada día. Me dijeron de venir aquí, que es un gran equipo. Me hablaban muy bien del equipo y están muy contento de que esté aquí con ellos".

El aliciente de jugar en la Liga

"La liga es una de las mejores del mundo. Es una de las razones, ligas más fuertes. Estar aquí es bueno para mí. Estoy en una gran liga. Es un regalo para mí. De esta manera cierro todas las grandes ligas europeas. Es un regalo venir al Betis para jugar en la Liga".

¿Listo para el derbi?

"Como dije antes, el míster tendrá que decidir. Él decidirá. A mí me gustaría jugar, me encantan estos partidos y me gustaría ganar los dos".

¿Hasta final de temporada o más tiempo en el Betis?

"Primero vengo a ver cómo estoy, cómo responde mi cuerpo. Vengo a ayudar hasta el final de temporada. Si luego estoy bien y el club pretende que siga, ya veremos. En principio vengo a ayudar al equipo hasta final de temporada".

Ángel Haro y Ramón Planes le han dado la bienvenida a Sokratis y han comentado lo siguiente:

"Cuando se produjo la salida de Luiz Felipe sabíamos que teníamos una carencia. Nos pusimos a trabajar. Con la lesión de Bartra se agravó todo. Acercamos posturas y tenemos a Sokratis con nosotros. Conoce bien su oficio, tiene una dilatada experiencia profesional, ha jugado en equipos de élite en Europa. Ya ha tenido la oportunidad de estar con los compañeros. Que disfrute del clima que hay en el club y esto le va a facilitar su integración en el grupo. Mucha suerte y que seas feliz en el Betis y en esta ciudad", ha indicado Haro.

"No es usual en estas fechas tener una presentación de un jugador, pero el fútbol tiene estas cosas. Estoy contento con el trabajo realizado en la dirección deportiva para la incorporación de Sokratis. Con la salida de Luiz Felipe y Batra era un reto importante para la dirección deportiva buscar un jugador de un nivel importante y con la exigencia que requiere estar en un club como el Betis, que es muy alta. Dentro de las opciones que teníamos resulta feliz ver a la primera opción de nuestra lista aquí hoy. Sokratis cumplía los requisitos que nosotros buscábamos. Tiene experiencia, ha jugado en las mejores ligas del mundo. En su última temporada participó mucho en Olympiacos. Eso nos da a entender que va a venir a ayudar. Siempre le dije que lo que buscábamos de él era que nos aportara experiencia al grupo. Estoy seguro que dentro de su trayectoria, como culminación a ésta, el hecho de venir al Betis va a ser un punto que no va a olvidar. Ayer me decía que lo que ha visto hasta ahora confirman las palabras que le transmití para convencerlo de que viniera aquí. Le doy la bienvenida", ha expresado Planes.