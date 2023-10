Betis: Sokratis ya está en Sevilla

El central griego Sokratis Papastathopoulos ha aterrizado en Sevilla a las 12:40 para empezar una nueva etapa en el Betis en su ya amplia trayectoria futbolística.

Sokratis, de 35 años, pasará ahora el reconocimiento médico antes de estampar su firma como nuevo jugador del cuadro heliopolitano hasta final de la presente temporada. Después de que a comienzos de la semana los contactos entre el Betis y el jugador se intensificaran debido a la bajada de las exigencias económicas del heleno, el cuadro heliopolitano no dudó en llegar a un entendimiento final para reforzar su zaga ante las bajas actuales.

"Con la salida de Luiz Felipe y la lesión de Bartra teníamos urgencias porque había un riesgo importante. El mercado de jugadores libres es muy difícil porque encontrar a un jugador que pueda aportar a un club con la exigencia del Betis no es fácil. Nos habíamos marcado a Sokratis como una de las opciones fundamentales por su experiencia y por ser un jugador que el año pasado jugó bastante con Olympiacos. Eso nos daba garantías de que viene a aportar", ha comentado Ramón Planes, en AS, sobre la llegada de Sokratis.

"O era Sokratis o no era nadie. Evidentemente tuvimos otras opciones pero no las valoramos porque no nos convencían. Hay muchos equipos muy importantes con problemas de centrales, desde el Nápoles al Bayern de Munich. Sokratis se complicó porque aparecieron otros equipos pero la insistencia y el trabajo hace que haya llegado", ha agregado el director deportivo verdiblanco sobre el fichaje del centra griego.

Pellegrini, que en la rueda de prensa previa al partido ante el Aris Limassol, apenas se refirió al fichaje de Sokratis, tendrá en breve a una pieza más para ayudar a Pezzella y Chadi Riad, en Liga, en el eje de una defensa con pocos efectivos tras la salida de Luiz Felipe y la lesión de Bartra.