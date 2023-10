Pellegrini: "¿Sokratis? Cuando los hechos se concreten hablaremos de nombres"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha comparecido junto a William Carvalho en la rueda de prensa previa al partido de este jueves ante el Aris Limassol.

El chileno ha tratado diferentes cuestiones sobre el partido y el mercado de fichajes:

¿Partido para arrancar la temporada?

"No creo que sea el partido para arrancar nada. En Liga estamos en una posición estable. Nos ha faltado quizás un poco más de gol. La racha de empates es igual que en otras temporadas anteriores. Estábamos donde esperábamos en Liga. Sería importante puntuar para dar un salto más para la clasificación. Es un grupo parejo y hasta el último partido creo que va a estar así".

¿Qué espera del Aris?

"El Betis lleva desde hace varios años luchando por llegar lo más arriba posible. Hay un grupo de jugadores que se ha ganado un respeto. Esperamos este año en Europa League poder dar un paso más adelante con respecto a temporadas anteriores. El Aris es un equipo fuerte, tendremos que hacer un partido completo en ataque y defensa".

Goles encajados

"La explicación es clara. Nueve goles en dos partidos. En ese aspecto sabemos que tenemos algunos centrales menos que la temporada anterior. No me quejo de los jugadores que no están y los que están lo han hecho bien salvo en esos dos partidos".

Sokratis

"Cuando los hechos se concreten hablaremos de nombres e incorporaciones. Hasta ahora son sólo rumores".

Ganar mañana

"Lo importante es tratar de tener regularidad y un buen funcionamiento del equipo. Muchos empates, de los cuatro tres fueron de visitante. Jugar fuera siempre es difícil. Mañana tenemos que hacer un buen partido para seguir sumando e intentar clasificarnos. El mismo hecho de ganar dice que hemos hecho algo mejor que el rival y espero que mañana podamos lograrlo".

Por su parte, William Carvalho se expresó brevemente sobre el partido ante el Aris Limassol: "Lo más importante es el partido de mañana. Como dice el míster tenemos que hacer un partido completo para hacer los tres puntos. Estuve dos meses lesionado. Voy cogiendo ritmo y poco a poco voy a mejor. Espero seguir trabajando para estar a mi mejor nivel".