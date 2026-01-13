Aviso amarillo por lluvias | La borrasca llega a Sevilla

La previsión meteorológica apunta a una jornada marcada por la inestabilidad y el avance de un frente atlántico sobre Andalucía Occiental, principalmente. Desde las 8:00 horas de este martes se han activado los avisos amarillos por lluvias en las provincias de Huelva, Cádiz —la campiña, el litoral y el Estrecho— y la campiña de Sevilla, donde pueden acumularse hasta 15 litros en una hora.