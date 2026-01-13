Estas son las horas a las que se espera más lluvia este martes en Sevilla

La segunda semana completa de enero estará marcada en Sevilla por un episodio de inestabilidad meteorológica asociado a la llegada de varios frentes atlánticos. El primero de ellos comenzará a dejar sus efectos desde este martes y continuará avanzando durante el miércoles, con precipitaciones que irán ganando intensidad con el paso de las horas.

Según las previsiones, la probabilidad de lluvia aumentará progresivamente a lo largo del martes. Durante la madrugada, entre las 00.00 y las 06.00 horas, el riesgo de precipitaciones será moderado, en torno al 30%, incrementándose de forma notable en la mañana. Entre las 06.00 y las 12.00 horas, la posibilidad de lluvia alcanzará aproximadamente el 55%, anticipando un cambio significativo en las condiciones atmosféricas.

Predicción del tiempo en Sevilla el martes y el miércoles / AEMET

El periodo más adverso se espera a partir del mediodía, cuando la inestabilidad se intensificará claramente. Entre las 12.00 y las 18.00 horas, la probabilidad de precipitaciones se situará en torno al 95%, manteniéndose muy elevada durante la tarde y la noche. De hecho, entre las 18.00 y las 24.00 horas, el riesgo será prácticamente del 100%, con la presencia añadida de tormentas a lo largo de la segunda mitad del día.

Lluvia por horas en Sevilla el martes 13 de eneros / Aemet

En cuanto a la distribución horaria de las lluvias, se prevén los primeros registros relevantes a partir de las 12.00 horas, con acumulados iniciales en torno a 0,1 milímetros.

La intensidad aumentará durante las primeras horas de la tarde, alcanzando aproximadamente 1 milímetro tanto a las 13.00 como a las 14.00 horas, y registrando el pico más significativo alrededor de las 15.00 horas, cuando podrían acumularse hasta 3 litros por metro cuadrado. Ya por la noche, las precipitaciones tenderán a debilitarse, con registros más modestos cercanos a los 0,2 milímetros entre las 21.00 y las 22.00 horas.

Ante este escenario, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo por lluvias en la Campiña sevillana, vigente desde las 12.00 horas de este martes hasta las 23.59 horas. Este aviso responde a la posibilidad de precipitaciones acumuladas de hasta 15 milímetros en una hora, que podrían ir acompañadas de tormentas. A pesar de ello, la AEMET califica el episodio de peligro bajo.