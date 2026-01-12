Aemet pone en aviso por lluvias a dos provincias andaluzas a partir del martes: "Pueden ir acompañadas de tormentas y granizo ocasional"

La semana se presenta movida en lo meteorológico: dos borrascas profundizarán en la península en los próximos días. La primera de ellas, situada en las islas Británicas, afecta ya al noroeste peninsular con precipitaciones que llegarán a Andalucía este martes 13 de enero. El temporal se dejará notar a partir de la tarde de este lunes, cuando los cielos tenderán a quedar muy nubosos en el tercio occidental. En paralelo, soplará viento de componente sur con intervalos moderados en la vertiente atlántica.

La jornada del martes estará marcada por el predominio de cielos cubiertos, con precipitaciones que podrán ser "localmente fuertes y persistentes en el tercio occidental y acompañadas de tormentas y posible granizo ocasional en el litoral", según avanza Aemet. En este sentido, desde las 8:00 horas se han activado los avisos amarillos por lluvias en la provincia de Huelva y el litoral gaditano, donde pueden acumularse hasta 15 litros en una hora.

Las precipitaciones se irán extendiendo de oeste a este a lo largo del día, sin alcanzar el extremo oriental, donde se espera abundante nubosidad de tipo alto. Mientras, las temperaturas ascenderán de forma localmente notable en el bajo Guadalquivir, con máxima de 18ºC en Sevilla. El viento será flojo variable en la vertiente mediterránea, con predominio de levante en Alborán y de componente sur en el resto, con intervalos fuertes en el litoral atlántico que tenderán a amainar durante la tarde.

Miércoles 14: siguen los chubascos durante la primera mitad del día

El miércoles 14 de enero continuará lloviendo durante la primera mitad del día, con precipitaciones generalmente débiles, menos probables e intensas en el extremo oriental. Conforme avancen las horas, los cielos cubiertos dejarán paso a la apertura de claros, a medida que la entrada de altas presiones por el oeste peninsular marcará el inicio de un periodo de estabilidad. No obstante, es probable que las lluvias sean persistentes en el entorno de Alborán y el Estrecho, donde podrán ser más intensas e ir acompañadas de alguna tormenta ocasional.

En cuanto a las temperaturas, descienden las mínimas en el tercio occidental, con 6ºC en Córdoba u 8ºC en Huelva. Las máximas se quedarán en los 15ºC en Cádiz, 16ºC en Granada o 19ºC en Málaga. El viento será flojo variable, con predominio de norte al principio y tendiendo después a poniente, más intenso en los litorales.

Más lluvias y desplome térmico hacia el fin de semana

El jueves 15 será un día de transición, con cielos nubosos que irán en aumento a lo largo del día en Andalucía. La formación de una borrasca al noroeste de la península dejará precipitaciones en las comarcas occidentales. Antes, se esperan brumas y nieblas matinales en la vertiente atlántica, donde las mínimas caerán hasta los 6ºC en Sevilla o 5ºC en Huelva. El viento de poniente será moderado a fuerte en el litoral y más flojo en el resto.

Ya el viernes 16 los frentes cruzarán el territorio de oeste a este, con precipitaciones débiles por lo general, salvo en el entorno del Estrecho, donde podrán ser persistentes e ir acompañadas de tormentas. Se espera un repunte de las mínimas y predominio del poniente, con intervalos fuertes en Alborán.

De cara al fin de semana, el tiempo tenderá a estabilizarse progresivamente, con temperaturas que irán en descenso generalizado, con máximas de 15ºC en Almería, 14ºC en Sevilla o 13ºC Huelva el domingo 18.