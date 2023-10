Betis: Sokratis, en la recta final

Sokratis Papastathopoulos está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Betis. Tanto es así que en las próximas horas, una vez que pase el reconocimiento médico, su fichaje por el club verdiblanco, hasta el final de la presente temporada, debe hacerse oficial.

A comienzos de la presente semana, los contactos entre las partes se intensificaron después de que el central griego, de 35 años, rebajara sus pretensiones económicas iniciales para adecuarse a las exigencias de la entidad de La Palmera. Así, todo está bien encauzado para que el ex futbolista del Olympiacos, entre otros clubes, llegue a Heliópolis para ponerse a las órdenes de Manuel Pellegrini.

Paso atrás El heleno ha bajado sus pretensiones económicas, por las cuales se llegó a romper las negociaciones

Tan avanzado está todo que hasta el propio presidente del Betis, Ángel Haro, ha reconocido este miércoles por la mañana, antes de poner rumbo a Chipre con el resto de la expedición, que en breve puede que haya noticias positivas sobre la incorporación de un zaguero ante las bajas en el eje de la defensa: "Somos conscientes de que hay una carencia, no sólo por la venta de Luiz Felipe, por la que decidimos esperar al mercado de invierno, pero la lesión de Marc Bartra lógicamente... Estamos negociando la llegada de un central y se han intensificado mucho las negociaciones en las últimas horas. Ayer fue un día de muchas conversaciones. Confío en que llegue y esperemos que se materialice en breve".

"El mercado de jugadores libres es el que es. Tenemos una primera opción y es la que queremos. Si podemos conseguirla, bien, y si no, habrá que esperar. La lesión de Marc abre una ventana y veremos si no tenemos que hacer un esfuerzo más los accionistas. Todo dependerá de los importes. Estamos pasados del límite y dependerá del límite que podamos abrir o deberemos hacer avales adicionales", añadió el máximo dirigente de la entidad heliopolitana al respecto.

Encauzada En el club verdiblanco ven la operación de este fichaje muy avanzada y esperan culminarla en breve

Más comedido se mostró Manuel Pellegrini cuando en la rueda de prensa previa al partido ante el Aris Limassol fue cuestionado sobre la más que probable llegada de Sokratis: "Cuando los hechos se concreten hablaremos de nombres e incorporaciones. Hasta ahora son sólo rumores".

No obstante, Sokratis, con el que el Betis no alcanzó un acuerdo económico hace un par de semanas por sus altas pretensiones económicas, llegará a la capital hispalense este jueves para empezar a ejercitarse a las órdenes de Pellegrini. El zaguero heleno ha estado trabajando de manera individual tras acabar su contrato y no renovar con Olympiacos y ahora comenzará una nueva etapa como verdiblanco dentro su larga trayectoria.