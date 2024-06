Javi Esteban: "El cartel de este año es el mejor que hemos tenido en Icónica"

Apenas restan seis días para que Aitana inaugure el escenario de Icónica Fest Sevilla en la que será la cuarta edición del que se ha convertido en un festival referencia a nivel nacional. Diario de Sevilla es media partner del evento y ha querido departir con su director, Javier Esteban, en las jornadas previas a una edición en la que se batirán todos los récords de asistencia al festival celebrado en la Plaza de España.

A la hora de valorar la edición que se aproxima, el director de Icónica fest Sevilla, Javi Esteban, no tiene dudas de que va a ser sorprendente. "Creo que tenemos el mejor cartel que hemos tenido en estas cuatro ediciones. Son casi 30 días de festival con 42 conciertos. Estamos muy expectantes. A nivel de ventas estamos cerca de doblar las cifras del año pasado. A día de hoy ya hemos superado las 140.000 entradas vendidas. El año pasado vendimos 89.000 y este año estimamos que vamos a alcanzar las 160.000 ó 170.000 personas, por lo que creo que nos convertiríamos con el festival de ciclo con mayor asistencia de público a nivel nacional. Son unos números bastante espectaculares para ser sólo nuestra cuarta edición. A nivel de impacto económico también es muy interesante porque el año pasado ya nos convertíamos en el primer evento de la ciudad a nivel privado con más de 70 millones. Este año se van a superar los 100 millones de impacto económico y eso nos hace felices como empresa sevillana poder aportar eso a la ciudad y más los meses de junio y julio que siempre eran malos a nivel turístico", analizaba.

Javi Esteban hace balance del crecimiento de Icónica Feste Sevilla en apenas cuatro ediciones. "Icónica es el proyecto de mi vida. Siempre tuve la ilusión de hacer algo relevante para la ciudad. Desde que empecé a trabajar en la música ese era mi foco porque trabajaba mucho fuera de Sevilla. Mi intención era asentarme para poder vivir aquí y aportarle algo a la ciudad y se nos ocurrió esta idea basada en la presentación de la mascota de la Expo 92: Curro, que fue presentado en la Plaza de España. Creo que fue el primer espectáculo inclusivo que yo vi. Fue espectacular. Pero había un problema. Todos los promotores nos decían: "en Sevilla no, que Sevilla no vende entradas. Estás loco. En Sevilla la gente no va a un concierto en verano". Creí que haciendo algo muy especial y trayendo a artistas de primer nivel, en ese emplazamiento y con las connotaciones que tiene Sevilla para el turismo, ya que tiene buena gastronomía, ambiente y pensamos que era un proyecto ganador y apostamos por él y hoy después de tres ediciones estamos satisfechos porque se ha cumplido todo lo que escribíamos en un papel en nuestros comienzos"

Al ser cuestionado por si ha recuperado Sevilla su esplendor musicar, Javi Esteban lo tiene claro. "Creo que sí. A Sevilla no han dejado de venir grandes grupos al estadio de La Cartuja, pero sí faltaba una programación que tuviera la marca de la ciudad. La hay en todas las grandes ciudades. En Sevilla nos habíamos quedado huérfanos después de que desapareciera Territorios, pero ahora habíamos perdido esa identidad y además había ese miedo entre los promotores de que Sevilla era una ciudad que no vendía entradas. Creo que con Icónica se ha recuperado eso y además aporta una experiencia en la Plaza de España", afirmaba.

También ha hecho referencia a las novedades que se podrán encontrar los asistenters a Icónica este año. "Desde el inicio hemos tenido una producción muy cuidada, pero que intentamos mejorar año a año. El que ya haya venido a Icónica creo que lo va a notar. Nos hemos centrado en que todo esté un poco más bonito. Hemos crecido mucho también en infraestructuras y equipamiento técnico, lo cual agradecen los artistas. El escenario va a ser mucho más efectista. Eso nos capacita para traer a artistas de mayor talla, que tienen unas exigencias mayores", garantizaba.

Además, confesaba que, como novedad, se han introducido varias empresas de restauración para esta edición y poder así tener una oferta más variada. "En cuanto a la restauración, estoy muy ilusionado con el cambio que hemos introducido este año con el restaurante Cambados, Bodeguita Romero con sus famosos 'Piripis', la heladería Bolas, Masakali para las pizzas... ¿Hay algo más icónico que un Piripi en la Plaza de España? la verdad es que tenemos una oferta muy amplia y de la que estamos muy satisfechos. También tenemos que la gente pueda disfrutar de cenar en la Plaza de España y luego tomarse una copa viendo el concierto".

Un récord que viene de la mano de otro premio

El récord de venta de entradas en Icónica Fest podría venir de la mano de convertirse en el festival más importante de España en este 2024. "Estamos muy ilusionados porque la APM (Asociación de Promotores Musicales) saca un ránking de ventas de todos los festivales. Ya el año pasado éramos los cuartos, pero con los números de este año, si los demás no mejoran, estaríamos por encima. Es muy interesante que en sólo cuatro años nos hayamos convertido en uno de los festivales más importantes a nivel nacional. También sabemos que va a haber mucho sold out. Ya tenemos el de Tom Jones y el de Keane, pero están cerca de agotar las entradas Melendi, Robe, Marc Anthony y Ricky Martin. Creo que va a ser un año muy bueno y que vamos a tener mucho que celebrar cuando termine", finalizaba el director de Icónica, Javier Esteban.