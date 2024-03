Pellegrini acertó, hay que resetear

SERÍA muy triste para el Betis, por siempre y para siempre Real Betis Balompié, situar a Manuel Pellegrini en el disparadero por el mero hecho de tres derrotas consecutivas. Tres derrotas seguidas es algo que en este Betis de ahora se ve como un problema para la continuidad de uno de los mejores entrenadores que dirigieron el equipo en sus 117 años de vida. Y es señal inequívoca de lo que significa el chileno en la historia de las trece barras.

Tres derrotas consecutivas es una especie infinidad de veces repetida en la historia del club, pero no se ven lógicas en estos momentos, lo que indica el nivel en que se mueve el club en la yerba... y en la moqueta. Dicho lo cual hay que escudriñar por qué se ha dado este accidente y, desde luego, no es achacable al potencial que han puesto bajo el mando de Pellegrini. Y en ese reseteo hay que hacer hincapié en que ha tenido más incidencia la causalidad que la casualidad.

Empezando por la cimentación, el nivel del portero ha bajado de forma indiscutible y quizá la culpa sea de confianza perdida y en eso influye el tiempo en que Bravo era el preferido. La falta de continuidad merma la autoconfianza y eso es esencial en un portero. Siguiendo para bingo nos topamos con William Carvalho, futbolista excepcional que llama a las puertas de la jubilación. Y de ahí pasamos a Fekir, otro superclase que no acaba de reencontrase consigo mismo.

Son tres pilares que fueron, o debieron ser, fundamentales, pero que no pasan por el mejor momento de sus vidas. Entre que el portero anda falto de seguridad en sí mismo y el estado físico de los otros dos, la tropa se ve arrastrada a una falta de competitividad elocuente. Sé que Pellegrini sabrá solucionar todo siempre y cuando su luna de miel con el club no se haya interrumpido. Y no se trata de dudar de nada ni de nadie, pero sí de que ese reseteo que él mismo anunció urge.