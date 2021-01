Además de solicitar el aplazamiento del duelo ante el Huesca, Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, también ha asegurado que el nigeriano Paul será el sustituto del sancionado Guido Rodríguez, el único cambio que introducirá en el once con respecto al derbi.

"Es una baja importante, venía jugando en un buen nivel, pero cumplió las cinco amarillas. Como siempre digo cuando no puedo contar con un jugador por lesión o sanción, hay un plantel y ahora le toca a Paul la responsabilidad de demostrar por qué está en la primera plantilla con nosotros", aseguró Pellegrini, que reiteró su confianza en el nigeriano: "Ahora queremos que juegue en el nivel que todos sabemos que puede dar, que es un buen nivel".

Sobre el rival, un Huesca que llega colista y con su entrenador muy cuestionado, Pellegrini también ha avisado del peligro de un exceso de confianza. "Es un equipo muy consecuente con lo que ha hecho y juega muy bien al fútbol Ha tenido muchos empates en los que ha merecido ganar y no me parece correcto que el técnico esté cuestionado. Está último en la tabla, pero tiene claras las ideas y juega muy bien. No nos podemos llevar por las matemáticas de que está último lugar, ha demostrado en muchos partidos merecer un mejor resultado", ha comentado el preparador verdiblanco.

Sobre las novedades en la convocatoria, Pellegrini también ha indicado que no hay ningún jugador bético más afectado por la Covid-19 y que además recupera a Álex Moreno. "Ya se ha incorporado al grupo y está a disposición", ha señalado el chileno.