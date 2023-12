Pellegrini avisa con el Villanovense en la Copa: "Hay que tomárselo muy en serio"

El Betis visita este miércoles al Villanovense en la segunda ronda de la Copa del Rey y lo hará tirando de rotaciones, ya que Manuel Pellegrini confirmó que además de los lesionados Rodri, William Carvalho, Sabaly, Claudio Bravo y Marc Bartra no viajarán a tierras extremeñas Pezzella, por precaución, ni Isco, Guido Rodríguez y Ayoze por decisión técnica para que puedan descansar por la alta cantidad de partidos que llevan en sus piernas.

Sí defenderá la portería verdiblanca Rui Silva, que no se entrenó estos días "por precaución, pero en principio no debe tener problemas para jugar". Como Fran Vieites no puede jugar en la Copa por normativa, el técnico ha citado a dos canteranos, Germán García y Manu González. "Son dos jugadores jóvenes con futuro pero creo que Rui podrá jugar. Germán está más adelantado y si tiene que salir espero que responda".

En Cuanto a los lesionados que tiene el preparador chileno pasó revista. "Fekir fue sustituido en Praga con un golpe en la cadera que no le dejaba correr, pero después se le detectó un problema muscular, así que no estará ya hasta enero. A lo mejor llega para el Girona, pero creo que sería muy justo", explicó. En cuanto a Rodri y William Carvalho los descartó para este fin de semana y "están haciendo ejercicios de recuperación y a ver si la próxima semana se pueden integrar ya con el grupo". Al hilo de todas las lesiones el preparador bético fue cuestionado por lo cargado del calendario: "El tema de las lesiones siempre tiene muchas aristas para analizar. Es verdad que hay muchos partidos. Antes del último parón jugamos siete encuentros en 21 y ahora, ocho en 24. No es fácil bajar la cantidad de partidos y por eso tratamos de amortiguarlo haciendo rotaciones".

Sin Pezzella, que "sintió una molestia pero no tiene lesión muscular y con un par de días de reposo puede estar para el sábado contra el Real Madrid", el duelo contra el Villanovense es una buena oportunidad para que Sokratis estrene titularidad: "Vamos a ver cuál es el mejor once inicial. Está en la convocatoria y puede ser una buena ocasión para seguir integrándose en el equipo", respuesta que casi calcó con Altimira".

Otro que apunta a titular es Bellerín, que no puede jugar la próxima jornada contra el Real Madrid por sanción. A propósito de su expulsión en Almería Pellegrini apuntó: "He hablado con Héctor, como siempre hago con distintas situaciones de los partidos con otros jugadores. No es un despropósito que sea roja, aunque no iba con fuerza ni mala intención. El VAR tampoco llamó al árbitro para revisarlo. Si es criterio del colegiado, no hay nada que decir, aunque fue una pena porque nos obligó a jugar 70 minutos con un futbolista menos. Por suerte conseguimos sacar un punto", analizó.

Sobre el duelo copero no quiere confianzas porque sabe que un rival de menor categoría te puede complicar si el equipo no está metido en el choque: "En este tipo de eliminatoria si entras confiado y creyendo que vas a ganar vienen resultados adversos. Tenemos que salir con la mentalidad de enfrentarnos a nosotros mismos. La motivación te lleva a dar rendimientos altos y desde el primer minuto hay que estar como ante el Hernán Cortés", afirmó Pellegrini, que se acordó del pase en la prórroga la temporada en la que conquistó el título, gracias a un gol de Lainez y otro de Canales (2-4), después de que el local Perales empatase en el minuto 89 haciendo el 2-2. "Me acuerdo del partido con Talavera, pero hay otros que en la teoría son una sorpresa pero no en la práctica, porque si dejas a cualquier rival jugar con facilidad pasan estas cosas. Hay que tomárselo muy en serio exigirnos al máximo para seguir avanzando en la Copa".