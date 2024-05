Pellegrini: "Estoy contento con este 13 de 15 puntos"

Feliz por los tres puntos, a Manuel Pellegrini no le sorprendió la competitividad de un Almería "que juega bien y cuenta con buenos futbolistas", pero destacó la "capacidad" de su equipo a sobreponerse siempre y piensa sólo en Las Palmas, rival antes de la cita de una Real Sociedad que visita este lunes a Montjüic.

"Esto es fútbol", dijo para explicar cómo el colista descendido le complicó el encuentro. "Estuvimos con una diferencia de dos goles dos veces y nos marcaron dos tantos muy psicológicos, uno antes del descanso y otro justo después del tercero. No hay que olvidar que este equipo le empató a la Real Sociedad y que, aunque esté abajo, juega muy bien al fútbol y cuenta con buenos jugadores", indicó el chileno, que destacó que el Betis tuvo "buenos momentos, pero también momentos presionados por el resultado que impedía jugar con la fluidez necesaria", argumentó para sentenciar: "Estoy contento con este 13 de 15 puntos".

¿Estará atento al partido del Barcelona con la Real Sociedad? "No dependemos del Barcelona, sino de nosotros. Nos enfrentamos contra Las Palmas antes de la Real. Dependemos de lo que hagamos nosotros, aunque si los rivales pierden puntos por el camino, mejor", explicó el técnico.

Ahora hay jornada intersemanal con dos partidos (jueves y domingo) clave. ¿Rotaciones? "Vamos a ver durante la semana qué pasa, porque la recuperación de los jugadores es más corta. Hay que pensar sólo en el jueves y no en el domingo, porque tenemos que seguir ganando y sumando", dijo Pellegrini, consciente de que "en el fútbol mientras las matemáticas calcen se puede conseguir cualquier cosa". "Tenemos siete puntos de diferencia Villareal y Valencia, pero tenemos que tratar de ganar nosotros y no mirar al resto, pese a que la ventaja importante", dijo sobre la posibilidad de sellar la clasificación europea la próxima jornada.

Para la visita al Estadio Gran Canaria puede que Pezzella siga sin estar disponible: "Lo de Pezzella es difícil de saber qué pasará. Tiene una fractura en el metatarsiano del pie y me parece que será difícil contar con él. En cualquier caso Sokratis respondió con un partido muy sólido. Hay que pensar en los que están y el equipo tuvo un buen rendimiento", aseguró saliendo al paso por el irregular encuentro de Guido: "No se ha visto influenciado su rendimiento por su futuro. Lo veo comprometido", indicó.

Por último, Pellegrini no dio valor a la racha de ocho derrotas seguidas que acumula Las Palmas: "Soy un convencido de que las estadísticas antes de un partido no tienen trascendencia. Los agarramos en un momento complicado, pero no ganaremos porque lleve ocho derrotas, sino haciendo un buen partido", aseguró.