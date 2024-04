Pellegrini: "Las ocasiones además de generarlas hay que convertirlas"

No estaba satisfecho, nada contento, Manuel Pellegrini, que sigue sin ganar un derbi liguero: cinco empates ya y tres derrotas. Esta igualada es la cuarta seguida en un derbi, seguramente en el que su equipo mereció más ganar, pero "las ocasiones además de generarlas hay que convertirlas".

"El empate me deja un mal sabor de boca, porque tuvimos las ocasiones más claras. La de Bakambu, la de Ayoze, el remate de Abde... Dispusimos de tres o cuatro ocasiones claras, pero sabíamos que el Sevilla era fuerte en juego aéreo y aun así nos marcaron. Fue un encuentro disputado y parejo, pero las ocasiones hay que crearlas y convertirlas".

Fue cuestionado Pellegrini por una de las acciones polémicas, como el penalti en el que Sánchez Martínez se desdice tras ver el VAR. Y se le vino a la cabeza una acción muy reciente: "Hay un árbitro y un VAR. El árbitro está cerca y cobra el penalti, pero el VAR lo llama. En el partido anterior en Mestalla el de Miranda sí fue penalti. Unas veces las acciones son a favor y otras en contra. Son acciones puntuales en las que no hay que fijarse, porque hubo un partido de 95 minutos".

En el tramo final el técnico verdiblanco trató de "refrescar" el equipo aun quitando a dos de sus piezas más importantes en ataque como Isco y Ayoze: "La idea de los cambios era refrescar al equipo. Los dos que entraron protagonizaron una ocasión, con el centro de Rodri y el cabezazo al larguero de Abde. No tuvo incidencias la salida de esos dos jugadores, que ya lo habían dado todo", manifestó.

"Más que merecerlo o no, la verdad es que tuvimos ocasiones de gol muy claras. Bakambu sólo ante el portero, La de Ayoze, la de Fornals en el primer tiempo, El cabezazo de Johnny, el de Abde... Tuvimos ocasiones muy claras para asegurar el triunfo, pero ellos convirtieron de córner". "Me hubiera gustado sumar los tres puntos, pero nos vamos con un solo punto con la sensación de que fuimos superiores", destacó.

El no penalti en el VAR

"Fue un partido disputado en el que tuvimos las ocasiones más claras. En el penalti, el árbitro está al lado y lo cobra. Son cosas puntuales de los árbitros que no creo que hayan tenido incidencias en el resultado, porque tuvimos ocasiones claras no recuerdo ninguna atajada de Rui Silva", indicó el técnico chileno, que añadió: "No quiero centrar el resultado en una acción puntual. Está cerca, lo ve y la cobra. El VAR no se equivoca, sino que lo llama a volverlo a ver. La semana pasada otra mano de Miranda en el área sí es penalti. Son acciones puntuales, pero no quiero centrar el partido en eso", insistió.

No sorprendió el Sevilla a Pellegrini, pese a que "tiene una buena plantilla y un entrenador que sabe lo que hace". "Esperábamos su juego directo. No tuvieron ocasiones, pero cuenta con delanteros potentes a los que cuesta aguantar los 90 minutos y estuvimos aplicados atrás, menos en la acción del empate", apuntó Pellegrini, que lamentó la lesión de Bakambu al que será difícil verlo en esta temporada en otro partido: "Lamento mucho su acción, porque era un mano a mano, Pero lamento su lesión, porque salía de otra. No recuerdo una lesión así en un mano a mano".

En liga sigue sin ganar un derbi Pellegrini, pero no cree que sea un problema. "No lo veo como una asignatura pendiente. Me gusta ganar todos los partidos, sean derbi o no. Llevamos cuatro empates en los que no referimos en el marcador nuestra superioridad. No me preocupa no ganar el derbi, sino la campaña en general".

Nada que reprochar puso en el empate: "Ellos tienen un juego potente aéreo. Saltamos todos y ganó Kike Salas en un buen remate. No hay nada que reclamar en su única ocasión del partido", apuntó Pellegrini, que añadió: "Al Villarreal lo he visto siempre como rival por Europa. Habrá que pelear hasta el último partido. Quedan 15 puntos y hay que jugarlos todos como una final para clasificarnos para Europa".