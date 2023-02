Pellegrini: "Lo que hace Iago Aspas me parece desleal"

Manuel Pellegrini habló sin paños calientes en la rueda de prensa tras la derrota ante el Celta por 3-4. No justificó la derrota, la tercera en los últimos cinco partidos de Liga en casa, además de dos empates más, en la tarjeta roja que recibió Luiz Felipe y dijo que "la expulsión fue una acción puntual y hubo otras razones por las que no se ganó el partido", pero fue claro para referirse a Iago Aspas: "Es una acción repudiable y desleal".

"Me parece una deslealtad de Iago Aspas imperdonable. Luiz Felipe va con impulso a sacarle le balón de la mano y se garra la cara como si le hubiera golpeado. Es repudiable la acción y debería ser sancionado igual que un expulsado por desleal. El VAR debió entrar, pero la deslealtad entre compañeros de profesión debería ser sancionable", dijo el técnico bético, que añadió: "Le saca el balón de la mano. En la Liga hay que mejorar que los futbolistas dejen de engañar". Sin embargo, el Ingeniero dijo que "cuando uno tiene tantas expulsiones no puede ser sólo por mala fortuna o errores arbitrales". "Hay que hacer autocrítica, pero mucho más feo me parece lo de Iago Aspas".

Sobre el encuentro destacó que si bien su equipo recuperó su caudal ofensivo, falló en la retaguardia. "Hicimos ofensivamente el mejor partido del año, sobre todo en el primer tiempo en el que pudimos hacer el 3-1. El rival nos llegó cinco veces, hizo cuatro goles y una la sacamos bajo la línea. Fue nuestro mejor partido del año en ataque y el peor en defensa. El fútbol es así. Atrás nos faltó chispa. Tampoco llegaron mucho, pero concretaron las ocasiones que tuvieron. Es una pena, porque en el primer tiempo pudimos asegurar el marcador", explicó el preparador bético, que apuntó la que pudo hacer la acción clave: "El empate 2-2 lo sentimos mucho antes del descanso y al final tuvimos la ocasión de Édgar para empatar, pero la clave en el fútbol es marcar y no lo hicimos. Pudimos hacer el 3-1 y nos empataron 2-2. Fue la clave del partido. Nos duele mucho esta derrota", aseguró.

"Hace falta recuperar el equilibrio para seguir sumando puntos. Ofensivamente el equipo retomó la senda y defensivamente es el peor partido de la temporada. La debilidad defensiva nos condenó en este encuentro. Era el tercer partido en ocho días y se notó. Hicimos algunos cambios para refrescar el equipo, pero defensivamente no fuimos ni la sombra de lo que veníamos siendo. Estamos pasando un momento complicado de resultados, pero nos mantenemos en posiciones de arriba", explicó Manuel Pellegrini.