Pellegrini: "La falta de personalidad del árbitro liquidó el partido"

En las palabras de Manuel Pellegrini se notó ya un punto de hartazgo. Otra expulsión, 13 ya en la liga, condicionó a su equipo en el Camp Nou y aunque el técnico dijo que sólo exponía "de manera gráfica la expulsión" y que esperaba que no lo sancionasen por ello, afirmó que "la falta de personalidad del árbitro liquidó el partido".

El encuentro, dijo, "duró 20 minutos por una expulsión absurda" . "Si me preguntan ninguna de las dos es amarilla. Pero es injustificable y una vergüenza cómo se produjo la segunda amarilla. El árbitro está a tres metros de la acción y dice dos veces que no es amarilla. Lo dice. Y después, por lo que sea, cambia la decisión. Su falta de personalidad liquidó el partido. Dos veces dijo que no es amarilla y le hicieron cambiar su decisión", explicó el técnico chileno, que incidió en la idea: "Es importante aclararlo. La primera a mí no me parece que sea falta, pero es su criterio y se respeta. Lo que no puedo aceptar, y espero no recibir sanción, es la segunda y la expulsión. Pita falta y el árbitro dice dos veces que no es amarilla. Pero cambió su opinión no sé por qué", repitió.

Para el preparador verdiblanco después ya no hubo partido. "Con uno menos no pudimos hacer nada. Es cierto que el Barcelona dominó de inicio, pero tampoco tuvo ocasiones muy claras hasta el 1-0 y la expulsión. Después nos quedamos con nueve futbolistas por la lesión de Joaquín. El objetivo ras el descanso era no encajar una goleada mayor pero no pudimos", apuntó.

Sobre la lesión de Joaquín en la rodilla derecha señaló que "se le harán pruebas, pero será difícil que pueda jugar en los próximos partidos". Además tampoco contará para San Mamés con Luiz Felipe, ya que sufre un "desgarro en el isquio y no podrá jugar". "A ver con qué jugadores jugamos contra el Athletic...", se lamentó.

Pellegrini, tirando de realismo, dio por finiquitada la pelea por la cuarta plaza. "En el fútbol todo puede pasar, pero parece que está imposible ya. No estamos en un buen momento, pero hay que seguir luchando e intentar quedar lo más arriba posible, ya que todavía hay objetivos por los que pelear. Llevamos dos años y medio muy regulares y ahora estamos en un mal momento". Y sobre ello expuso: "Una de las cosas importantes que es inconcebible son las expulsiones. No hacemos muchas faltas y somos el equipo con más expulsados. No sé si será mala suerte o lo que sea, pero vamos a pelear por los próximos 18 puntos para acabar lo más arriba posible", aseguró.