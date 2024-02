Pellegrini: "Nos faltó creatividad y los partidos se ganan con goles"

No estaba nada contento Manuel Pellegrini, no tanto por el resultado sino especialmente por la actitud de su equipo, ya que sabía "que el rival lo pondría muy difícil" y no veía a los suyos como favoritos en ningún momento por las bajas que tenía.

"Partimos de inicio que no esperábamos que fuera un encuentro fácil ante un buen rival que tiene buen trato del balón y que defiende muy bien"", indicó el técnico, que apuntó que su plantilla llegaba a esta cita "disminuida por la cantidad de ausencias", aunque afirmó que fue un partido en el que les faltó "creatividad", ya que "ellos no llegaron a nuestra portería".

"Tuvimos alguna ocasión, especialmente a balón parado, pero estuvimos poco creativos: Nos perdimos en muchos pases en el primer tiempo y el rival no se encontraba apurado. La intensidad hay que mostrarla con el balón. Son partidos que se dan y tendremos que ir a Croacia para seguir en una competición, pero será difícil por la cantidad de bajas que tenemos", explicó el preparador verdiblanco, que añadió: "No sé quién pone el cartel de favorito, cuando sabíamos que era un rival acostumbrado a jugar la Champions".

"Hicimos lo máximo que podíamos hacer en un mal partido. Unos remates de Fekir, el tiro al palo de Willian José, otro de Johnny al final... Generamos más a pelota parada, pero con balón nos faltó creatividad", insistió Pellegrini, que no puso pegas al penalti cobrado por el colegiado ucraniano: "Chadi va con el brazo arriba y el balón le da ahí. No llegaron ninguna vez, pero los partidos se ganan con goles", insistió el chileno, resignado ante la baja de Pezzella para la vuelta: "Jugamos toda la temporada con un central y será un partido más así. Intentaremos pasar a la siguiente ronda y si no podemos nos centraremos en la liga".