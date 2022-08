Pellegrini: "Este grupo se crece ante las adversidades"

Con un gesto menos serio que en la previa, fruto del buen partido de su equipo y el triunfo por 3-0 ante el Elche, pero todavía dándole vueltas en su cabeza al tema de las inscripciones, consciente de que el Betis "debe tener una plantilla de acuerdo a las exigencias", Manuel Pellegrini se mostró satisfecho con un "grupo que se crece ante las adversidades".

"Me alegro por la actuación del equipo, los goles marcados y por no encajar ninguno. Fue un partido muy completo", indicó el técnico, ya que "enfrentar el primer partido con 11 jugadores menos es una ventaja que en el fútbol no se puede dar", señaló sobre las bajas que acumulaba por distintas razones.

"Pero el grupo es fuerte y se crece ante la adversidad", manifestó el chileno, que espera que la cosa cambie antes de que se cierre el mercado el 1 de septiembre: "Hasta el 1 de septiembre hay tiempo. Tenemos que tener un plantel de acuerdo a los objetivos de la temporada. Me alegro que los canteranos que tengan la oportunidad la aprovechen, pero debemos disponer de un plantilla de acuerdo a las exigencias", aseguró el preparador heliopolitano.

"No sólo es ganar, sino la manera en cómo se gana y el hincha del Betis se siente comprometido ante un equipo que da espectáculo y mira siempre hacia adelante. El título de Copa del Rey hizo esa conexión aún mayor", destacó Pellegrini, ambicioso cara a al campaña recién empezada: "El objetivo es hacer una temporada mejor sabiendo que el listón está muy alto".

Cuestionado sobre si antes del partido del Mallorca del próximo sábado podrá contar con algún futbolista más fue claro: "Es un tema y una pregunta que no me corresponde contestarla a mí. Las conversaciones internas no las haré externas. Lo que digo es que los objetivos deben corresponder a la realidad", señaló sobre los motivos por los que el Betis está en esta situación una vez empezado el campeonato.

¿Y qué destaca de la victoria? "Me quedo con el espíritu de equipo. Es un grupo sólido que se apoya entre ellos jueguen o no jueguen. Eso nos permitió el año pasado hacer rotaciones llegando lejos en la mayoría de competiciones", destacó Pellegrini que se refierió a algunos nombres propios. En el caso de Fekir, explicó su cambio: "La primera intención era sustituirlo, pero hablamos en el vestuario y lo tranquilizamos. Lo estaban provocando cada vez que llegaba el balón a sus pies yendo siempre al suelo y con el 3-0 consideré que lo mejor era cambiarlo", explicó el entrenador bético.

Sobre la actuación de Aitor Ruibal, que repetirá en Mallorca porque Sabaly tiene para dos semanas, indicó: "No me sorprendió su actuación. Es potente y tiene técnica y velocidad. Es una alternativa más, porque puede jugar en varios puesto y lo hizo muy bien en el lateral derecho". Y sobre Rodri apuntó: "Puede jugar por detrás del punta en cualquier lado, por técnica y velocidad. Nos dio mucho el año pasado, aunque una lesión lo frenó y ahora se ha ganado un puesto".